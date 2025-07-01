ŞOK aktüel 2-8 Temmuz aktüel kataloğu paylaşıldı! Bu hafta ŞOK'ta; kamp sandalyesi, termos, vantilatör ve bisiklet satışta

Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Temmuz 2025 14:00 - Güncelleme: 1 Temmuz 2025 14:02 - Güncelleme:

ŞOK market 2-8 Temmuz tarihli aktüel kataloğunu paylaştı. Aktüel ürünler kataloğunda, piknik ürünlerinden saç kurutma makinesine kadar birçok ürün indirimli olarak satışa çıkıyor. Bu hafta ŞOK marketlerde aşurelik malzemeler uygun fiyata satışa çıkacak. İşte, 2-8 Temmuz ŞOK aktüel katalog...

ŞOK marketin aktüel ürünleri birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. 2-8 Temmuz kataloğunun yayınlanmasıyla beraber her eve uygun fiyatlarda ürünler ŞOK'a geliyor. Kişisel bakım ürünleri, hijyen, mutfak gerçekleri, elektronik eşyalar ve hobi ürünleri bu hafta raflarda yerini alıyor. 2-8 Temmuz ŞOK aktüel ürünlerinde neler var? İşte tüm ayrıntılar... ŞOK 2-8 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU Mis Tam Yağlı Beyaz Peynir 155 TL

1 KG Salamura Yağlı Siyah Zeytin 159 TL

Mis Tereyağı 165 TL

2,5 KG Osmancık Pirinç 125 TL

Dana Çatak Sucuk 199 TL

Algida Usta Baklava/ Bol Kaymak/Maraş Usulü/ Çifte Dövülmüş/Kadayıf - 135 TL

Fanta 32,50 TL Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri 149 TL

Sleepy Extra Külot Bez 289 TL

Hobby Duş Jeli Çeşitleri 49 TL

Molped Pure&Soft 69 TL

Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 129 TL

Mr. Oxy Yüzey Temizlik Havlusu Beyaz Sabun 59,90 TL

Adam Tıraş Bıçağı Banyo/Tek Bıçaklı 33,50 TL Piyale Aşure 44,90 TL

Kuru Üzüm 89 TL

Haşlanmış Nohut 27,90 TL

Kuru FasuIye 52,90 TL

Aşurelik Buğday 22,90 TL

Kuş Üzümü 29,90 TL NE ALIRSAN 75 TL Karali Karadeniz Filiz Çayı

Merba Chocolate Cookies

Karmen Krokantlı Fındık Kreması

Lady Club Vücut Spreyi

Colgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu

Johnson's Bebe Yağı

Dove Sıvı Sabun

Sofia Pamuk Katkılı Tuvalet Kağıdı

Rinso Sıvı Deterjan Lüks Kamp Sandalyesi 1.390 TL

Katlanır Kare Kamp Masası 499 TL

Güneşlikli Kamp Sandalyesi 1.190 TL

Katlanır Ahşap Görünümlü Alüminyum Masa 999 TL

20 Litre Termos Çanta Desenli 229 TL

Musluklu Piknik Termosu 379 TL

Kamp Tencere Seti 750 TL

Futbol/Voleybol/Basketbol Topu 179 TL

Termos 1500 ml 1.290 TL HAFTANIN WİN ÜRÜNLERİ 2,5 KG Anadolu Mutfağı Yerli Pilavlık Pirinç 100 TL

Bizim Paket Margarin 25 TL

Erpiliç Dondurulmuş Piliç Çıtır Fileto 109 TL

Ülker Biskrem Kakaolu Poşet 27 TL

Ace Klasik Çamaşır Suyu 65 TL Sanayi Tipi Vantilatör 1.499 TL

Linda Saç Kurutma Makinesi 899 TL

Harmony Hoparlör Mavi/Siyah 499 TL

Saç Şekillendirme Cihazı 2.999 TL

Çok Amaçlı Spa Matı 100 TL

Derz Temizleme Fırçası 25 TL

Figürlü Kapı Arkası Askılık 129 TL

Yapışkanlı Folyo 100 TL İSTE GELSİN Champions 24’’ Bisiklet Çeşitleri 4.290 TL İlgili Haber BİM Aktüel Kataloğu 1-2- 4 Temmuz: Go kart pro araba, scooter, yemek masası ve ayarlanabilir koltuk sehpası geliyor

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin