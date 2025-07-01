ŞOK aktüel 2-8 Temmuz aktüel kataloğu paylaşıldı! Bu hafta ŞOK'ta; kamp sandalyesi, termos, vantilatör ve bisiklet satışta
ŞOK market 2-8 Temmuz tarihli aktüel kataloğunu paylaştı. Aktüel ürünler kataloğunda, piknik ürünlerinden saç kurutma makinesine kadar birçok ürün indirimli olarak satışa çıkıyor. Bu hafta ŞOK marketlerde aşurelik malzemeler uygun fiyata satışa çıkacak. İşte, 2-8 Temmuz ŞOK aktüel katalog...
ŞOK marketin aktüel ürünleri birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. 2-8 Temmuz kataloğunun yayınlanmasıyla beraber her eve uygun fiyatlarda ürünler ŞOK'a geliyor.
Kişisel bakım ürünleri, hijyen, mutfak gerçekleri, elektronik eşyalar ve hobi ürünleri bu hafta raflarda yerini alıyor. 2-8 Temmuz ŞOK aktüel ürünlerinde neler var? İşte tüm ayrıntılar...
ŞOK 2-8 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Mis Tam Yağlı Beyaz Peynir 155 TL
1 KG Salamura Yağlı Siyah Zeytin 159 TL
Mis Tereyağı 165 TL
2,5 KG Osmancık Pirinç 125 TL
Dana Çatak Sucuk 199 TL
Algida Usta Baklava/ Bol Kaymak/Maraş Usulü/ Çifte Dövülmüş/Kadayıf - 135 TL
Fanta 32,50 TL
Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri 149 TL
Sleepy Extra Külot Bez 289 TL
Hobby Duş Jeli Çeşitleri 49 TL
Molped Pure&Soft 69 TL
Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 129 TL
Mr. Oxy Yüzey Temizlik Havlusu Beyaz Sabun 59,90 TL
Adam Tıraş Bıçağı Banyo/Tek Bıçaklı 33,50 TL
Piyale Aşure 44,90 TL
Kuru Üzüm 89 TL
Haşlanmış Nohut 27,90 TL
Kuru FasuIye 52,90 TL
Aşurelik Buğday 22,90 TL
Kuş Üzümü 29,90 TL
NE ALIRSAN 75 TL
Karali Karadeniz Filiz Çayı
Merba Chocolate Cookies
Karmen Krokantlı Fındık Kreması
Lady Club Vücut Spreyi
Colgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu
Johnson's Bebe Yağı
Dove Sıvı Sabun
Sofia Pamuk Katkılı Tuvalet Kağıdı
Rinso Sıvı Deterjan
Lüks Kamp Sandalyesi 1.390 TL
Katlanır Kare Kamp Masası 499 TL
Güneşlikli Kamp Sandalyesi 1.190 TL
Katlanır Ahşap Görünümlü Alüminyum Masa 999 TL
20 Litre Termos Çanta Desenli 229 TL
Musluklu Piknik Termosu 379 TL
Kamp Tencere Seti 750 TL
Futbol/Voleybol/Basketbol Topu 179 TL
Termos 1500 ml 1.290 TL
HAFTANIN WİN ÜRÜNLERİ
2,5 KG Anadolu Mutfağı Yerli Pilavlık Pirinç 100 TL
Bizim Paket Margarin 25 TL
Erpiliç Dondurulmuş Piliç Çıtır Fileto 109 TL
Ülker Biskrem Kakaolu Poşet 27 TL
Ace Klasik Çamaşır Suyu 65 TL
Sanayi Tipi Vantilatör 1.499 TL
Linda Saç Kurutma Makinesi 899 TL
Harmony Hoparlör Mavi/Siyah 499 TL
Saç Şekillendirme Cihazı 2.999 TL
Çok Amaçlı Spa Matı 100 TL
Derz Temizleme Fırçası 25 TL
Figürlü Kapı Arkası Askılık 129 TL
Yapışkanlı Folyo 100 TL
İSTE GELSİN
Champions 24’’ Bisiklet Çeşitleri 4.290 TL