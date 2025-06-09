Son dakika az önce deprem mi oldu? 9 Haziran Son Depremler Listesi

9 Haziran 2025 Pazartesi sabah saatlerinde Kütahya’nın Simav ilçesi sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen bilgilere göre, sabah 10.21’de merkez üssü Simav olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde oluşan bu sarsıntı, çevre yerleşim birimlerinde de hissedildi. Artçı depremler sonrası ise vatandaşları son dakika az önce deprem mi oldu sorusunu sormaya başladı.

SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

9 Haziran 2025 Pazartesi günü Türkiye’nin farklı bölgelerinde peş peşe meydana gelen depremler, vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Kütahya’nın Simav ilçesinde art arda yaşanan sarsıntılar dikkat çekti. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan ufak çaplı depremler, öğle saatlerine kadar devam etti.

En büyük sarsıntı saat 13.21’de Yemişli-Simav merkezli 3.8 büyüklüğündeki depremle yaşandı. Yerin yaklaşık 5.4 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, çevre köylerde de hafif şekilde hissedildi.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

9 Haziran’da Türkiye genelinde birçok farklı noktada düşük şiddetli depremler kaydedildi. Kütahya, Malatya, Manisa ve Hatay başta olmak üzere pek çok ilde sismik hareketlilik gözlemlendi. Güne artçı depremlerle başlayan Simav bölgesi, gün içerisinde en fazla hareketlilik yaşanan merkez oldu.

Vatandaşlar sosyal medyada bugün deprem oldu mu sorusunu yoğun şekilde yöneltirken, uzmanlar yaşanan sarsıntıların bölgedeki aktif fay hatlarının sonucu olduğunu belirtiyor.

KÜTAHYA’DA DEPREM Mİ OLDU?

Kütahya’nın Simav ilçesinde sabah saatlerinden itibaren çok sayıda deprem meydana geldi. Küçük çaplı sarsıntılar arasında en çok dikkat çeken, saat 13.21’de yaşanan 3.8 büyüklüğündeki deprem oldu.

Deprem Yemişli başta olmak üzere Eğirler, Karacaören, Hamzabey, Katrandağı ve çevre mahallelerde de hissedildi. Derinliği 5.4 kilometre olarak kaydedilen depremden önce ve sonra art arda 2.0 ile 3.4 büyüklükleri arasında değişen sarsıntılar yaşandı.

İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU?

9 Haziran Pazartesi günü İstanbul’da herhangi bir deprem meydana gelmedi. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, özellikle Kütahya’daki artçı sarsıntıların ardından sosyal medya ve arama motorları üzerinden “İstanbul’da deprem mi oldu?” sorusunu gündeme taşıdı.

Resmi kaynaklardan gelen verilerde AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre İstanbul’u etkileyen herhangi bir sarsıntı kaydedilmedi. Deprem listelerinde yer alan veriler ağırlıklı olarak Kütahya, Malatya, Manisa, Adıyaman ve Hatay gibi illerdeki küçük çaplı sarsıntılardan oluştu.

9 HAZİRAN SON DEPREMLER

13:29:07 | 2.0 ML - NASA-SİMAV (KÜTAHYA) - Derinlik: 5.3 km

13:28:25 | 2.1 ML - YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) - Derinlik: 5.4 km

13:27:01 | 2.2 ML - KARACAÖREN-SİMAV (KÜTAHYA) - Derinlik: 5.6 km

13:26:19 | 2.0 ML - KATRANDAĞI-EMET (KÜTAHYA) - Derinlik: 5.0 km

13:25:51 | 2.0 ML - YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) - Derinlik: 5.4 km

13:21:24 | 3.8 ML (3.6 Mw) - YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) - Derinlik: 5.4 km

13:12:58 | 2.0 ML - SALKONAK-YEŞİLYURT (MALATYA) - Derinlik: 1.8 km

13:12:35 | 2.0 ML - DİNGİLLER-AKHİSAR (MANİSA) - Derinlik: 10.5 km

11:45:53 | 2.6 ML - SAMANDAĞ (HATAY) - Derinlik: 11.8 km

11:09:53 | 2.8 ML - GÖKÇEAHMET-AKHİSAR (MANİSA) - Derinlik: 8.6 km

10:48:53 | 1.2 ML - KATRANDAĞI-EMET (KÜTAHYA) - Derinlik: 10.8 km

10:48:18 | 1.1 ML - ACIPAYAM-(ELAZIĞ) - Derinlik: 5.0 km

10:35:59 | 1.4 ML - EĞİRLER-SİMAV (KÜTAHYA) - Derinlik: 5.4 km

09:42:00 | 1.8 ML - EĞİRLER-SİMAV (KÜTAHYA) - Derinlik: 6.1 km

09:40:19 | 1.9 ML - YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) - Derinlik: 5.3 km

09:32:50 | 1.4 ML - SÖĞÜT-SİMAV (KÜTAHYA) - Derinlik: 15.5 km

09:11:07 | 1.3 ML - KARACAÖREN-SİMAV (KÜTAHYA) - Derinlik: 1.1 km

09:01:23 | 1.3 ML - SÜNNETKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) - Derinlik: 5.1 km

08:56:31 | 2.0 ML - EĞİRLER-SİMAV (KÜTAHYA) - Derinlik: 5.4 km

08:51:45 | 3.0 ML - YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) - Derinlik: 5.8 km

08:44:44 | 1.5 ML - MAHYALAR-KOZAN (ADANA) - Derinlik: 4.4 km

08:35:25 | 1.8 ML - IŞIKLAR-ALAŞEHİR (MANİSA) - Derinlik: 3.1 km

07:05:56 | 1.5 ML - EĞİRLER-SİMAV (KÜTAHYA) - Derinlik: 5.3 km

06:32:07 | 1.4 ML - ILICAK-AKÇADAĞ (MALATYA) - Derinlik: 5.0 km

06:31:35 | 3.4 ML (3.4 Mw) - GİRİT ADASI AÇIKLARI (AKDENİZ) - Derinlik: 87.6 km

06:09:50 | 1.8 ML - ÇAMLIYAYLA-SAMANDAĞ (HATAY) - Derinlik: 22.4 km

05:56:43 | 1.8 ML - EĞİRLER-SİMAV (KÜTAHYA) - Derinlik: 9.9 km

05:45:04 | 1.6 ML - KARACAÖREN-SİMAV (KÜTAHYA) - Derinlik: 5.4 km

05:29:29 | 1.9 ML - YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) - Derinlik: 5.3 km

05:20:16 | 1.2 ML - EĞİRLER-SİMAV (KÜTAHYA) - Derinlik: 9.7 km

05:03:19 | 1.4 ML - ÇULLUUŞAĞI-KOZAN (ADANA) - Derinlik: 7.6 km

04:42:36 | 1.9 ML - AKDENİZ - Derinlik: 64.5 km

04:37:40 | 1.3 ML - KOCADERE-(DENİZLİ) - Derinlik: 18.4 km

04:17:16 | 2.0 ML - ACIPAYAM-(ELAZIĞ) - Derinlik: 5.0 km

04:09:50 | 2.3 ML - YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) - Derinlik: 3.6 km

04:05:16 | 1.5 ML - YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) - Derinlik: 6.2 km

03:44:53 | 1.9 ML - EĞİRLER-SİMAV (KÜTAHYA) - Derinlik: 5.4 km

03:38:15 | 1.5 ML - SÖĞÜT-SİMAV (KÜTAHYA) - Derinlik: 12.4 km

03:35:14 | 1.5 ML - İNLİCE-SİMAV (KÜTAHYA) - Derinlik: 11.5 km

03:30:10 | 2.1 ML - AKSU-SİNCİK (ADIYAMAN) - Derinlik: 5.0 km

03:21:23 | 3.2 ML (3.2 Mw) - YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) - Derinlik: 4.2 km

03:20:07 | 3.2 ML (3.2 Mw) - EĞİRLER-SİMAV (KÜTAHYA) - Derinlik: 12.7 km

03:19:24 | 2.6 ML - EĞİRLER-SİMAV (KÜTAHYA) - Derinlik: 5.9 km

03:13:56 | 2.1 ML - YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) - Derinlik: 3.6 km

03:12:22 | 2.0 ML - YENİLER-SİMAV (KÜTAHYA) - Derinlik: 3.5 km

03:06:48 | 2.2 ML - KARACAÖREN-SİMAV (KÜTAHYA) - Derinlik: 12.1 km

03:05:17 | 3.3 ML (3.4 Mw) - YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) - Derinlik: 4.2 km