Staj ve çıraklık mağdurlarını ilgilendiren yeni kanun teklifi meclise geldi

Staj sigortası başlangıç sayılacak mı, sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Stajyer ve çırak olarak çalışmış olanların emeklilik sigortalarından faydalandırılmamaları ve tabi oldukları staj sigortasının emeklilikte başlangıç sayılmaması gündemdeki yerini koruyor. Peki, staj dönemi sigorta başlangıcı sayılacak mı? Staj EYT sayılacak mı? Konuyla ilgili açıklama yapan SGK Müşaviri Dilek Ete bilgi verdi. Tüm detaylar haberimizde...

Staj döneminde yapılan SSK girişi emeklilikte geçerli mi, sorusuna cevap aranıyor. Gözler staj ve çıraklık sigortasında. Stajyer ve çırak olarak çalışmış olanların çalışmalarının emeklilikte sigorta başlangıcı sayılması ya da bu süreler için borçlanma hakkının verilmesi talebi gündemde. Peki, Staj döneminde yapılan SSK girişi emeklilikte geçerli mi?

STAJ SİGORTASI BAŞLANGIÇ SAYILACAK MI?

Ülkemizde mevzuat gereği staj ve çıraklık olarak geçen sigortalılık süreleri emeklilikte başlangıç olarak kabul edilmiyor. Sosyal Güvenlik mevzuatında yapılan son düzenleme olan 5510 sayılı kanuna göre 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu'na sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri yattığı emeklilik primi alındığı için bu sürelerin emeklilik süresine dahil edilemeyeceğini öngörüyor.

308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 25 inci maddesine göre çırak ve staj yapanların sigorta primleri yaşlarına göre 4857 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi gereğince belirlenen asgari ücretin %50'si üzerinden alınmaktadır. Stajyer ve çıraklar için Genel Sağlık Sigortası, iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primi alınmaktadır.

STAJ VE ÇIRAKLIK SÜRELERİ BAŞLANGIÇ OLMALI

Stajyer ve çıraklar için önümüzdeki süreci değerlendiren SGK Müşaviri Dilek Ete; "Bu kişiler SSK (4a) kapsamında sigortalı kabul ediliyor. Geriye bir tek SGK'nın almadığı emeklilik primleri kalıyor ki isterlerse bu primleri kurumun mevzuatında diğer borçlanmalarda olduğu gibi prim alarak emeklilik primini tamamlayabilirler." açıklamasında bulundu.

Dilek Ete şöyle devam etti;

"Ülkemizde İş Hukuku açısından 14-15 yaş aralığında çalışan çocuk işçi, 15-18 yaş aralığında çalışan genç işçi olduğu kabul edilir. Bu yaş aralığında yıllarca çırak statüsünde çalışan sigortalıların emeklilikte bu sürelerin dikkate alınmaması haksızlıktır. Yaşıtlarının sokaklarda gezdiği yaşlarda çalışma hayatına giren ve ekonomiye ciddi katkı sağlayan bu kesime bu süreler verilmelidir. Yasal olarak çocuk, genç veya normal işçi ayrımı yapmadan iş yerinde çalışmaya başlayan kesime zorunlu sigortalısın diyen hukuk sistemimiz mesleki eğitim ile çalışma hayatına katkı koyan kesime sigortalı değilsin çıraksın diyor."

TBMM KOMİSYONLARINA KADAR GELEN STAJ-ÇIRAKLIK KANUN TEKLİFİ

TBMM’ye intikal ettirilen yeni kanun teklifinde; lise veya üniversite öğrencilerinin, staj veya çırak olarak devletin bilgisi dâhilinde çalıştıkları ve bu kişilerin SGK mevzuatı çerçevesinde sigorta işlemlerinin yapıldığı ancak stajyer veya çırak olarak çalışan bu kişilerin çalıştıkları tarihteki sigortaları, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası olarak geçtiği tespitine yer verildi.

Bu kapsamda stajyer veya çırak olarak çalışanlar, çalıştıkları tarihte devlet tarafından sigorta numarası ve sigorta kartı verildiği hâlde çalışmaları âdeta yok sayıldı.

Dilek Ete kanun teklifi ile ilgili; "Bu kanun ile stajyer veya çıraklıkta geçen süreler sigorta başlangıcı olarak kabul edilebileceği gibi bu süreler için eksik kalan emeklilik primi diğer borçlanmalarda olduğu gibi borçlanma hakkı verilerek SGK'ya ödenir ve sigorta başlangıcı kabul edilir.

STAJ DÖNEMİNDE YAPILAN SSK GİRİŞİ EMEKLİLİKTE GEÇERLİ Mİ?

Bu sürelerin emeklilik primlerine eklenmesi çıraklık ve staj için alınan %14.5 prime %20 emeklilik priminin borçlanma yapma imkanı verilerek eklenmesi yeterli olacaktır. Çıkarılacak Kanun ile tıpkı avukatlar, doktora yapan öğrenciler veya yedek subaylarda olduğu gibi borçlanma imkanı verilmesi gerekir.

Yine mevzuatımızda olan Avukatların toplamda bir yıla kadar olan staj sürelerini borçlanma hakları bulunuyor. Doktorların fahri asistanlıkta geçen süreleri de talepleri halinde borçlandırılıyor.

Yurt dışında çalışmış Türkiye ‘de hiç çalışmamış vatandaşlarımızın bu çalışmalarını bile Türkiye‘de başlangıç sayan ve onlara 3201 sayılı kanun ile borçlanma ile emeklilik hakkı sağlayan Sosyal Güvenlik Sistemi, ülkenin belkemiği olan meslek lisesi ve staj yapan evlatlarına bu süreleri borçlanarak emekliliğine ekleme hakkı vermelidir." diye konuştu.

STAJ EYT SAYILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Vedat Bilgin, staj süresinin EYT kapsamında sayılıp sayılmayacağına dair, "Staj bir mağduriyet konusu değil. Staj bir eğitim. İş akdi stajla başlamıyor. Dolayısıyla EYT onu kapsamıyor." ifadelerini kullanmıştı.