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Şubat ayında işsiz sayısı 3 milyon 78 bin kişi oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şubat ayında işsiz sayısı 3 milyon 78 bin kişi oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin yüzde kaçı işsiz, sorusu şubat ayı için cevap buldu. Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı. Peki, Türkiye'de işsizlik oranı kaç? İşsizlik oranı ne 2024? İşte TÜİK rakamları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin işgücü istatistiklerini duyurdu. Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta belli oldu. Peki, Türkiye'nin yüzde kaçı işsiz?  Şubat ayı işsizlik verileri kaç oldu? Tüm merak edilenler haberimizde...

ŞUBAT AYI İŞSİZLİK VERİLERİ

Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 oldu. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişiye ulaştı. 

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,3 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

Şubat ayında işsiz sayısı 3 milyon 78 bin kişi oldu - 1. Resim

GENÇLERİN YÜZDE KAÇI İŞSİZ?

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,6 oldu. İşsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,4, kadınlarda ise yüzde 19,6 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,3 oldu.

Şubat ayında işsiz sayısı 3 milyon 78 bin kişi oldu - 2. Resim

İşgücü şubat ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi arttı ve 35 milyon 501 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı aynı seviyede kalarak yüzde 54 olarak gerçekleşti.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 43,5 saat olarak gerçekleşti.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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