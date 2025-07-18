Süper Kupa ne zaman, kimler arasında oynanıyor? 2025 Turkcell Süper Kupa yeni formatı TFF tarafından açıklandı

TFF'nin aldığı yeni karara göre Süper Kupa, artık dört takımın mücadele edeceği bir organizasyon formatına bürünüyor. Süper Kupa ne zaman, kimler arasında oynanıyor, Süper Kupa yeni format nasıl merakla araştırılmaya başlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) aldığı yeni karar doğrultusunda Turkcell Süper Kupa yeni format ile 2025 sezonunda dört takımın mücadele edeceği bir organizasyona dönüşüyor. Peki, Süper Kupa ne zaman, kimler arasında oynanıyor, Süper Kupa yeni format nedir?

SÜPER KUPA MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025 Turkcell Süper Kupa karşılaşmalarının 2026 yılının Ocak ayında oynanacağını açıkladı.

Maçların kesin tarihleri Süper Lig sezonunun tamamlanmasının ardından duyurulacak. Karşılaşmalar tarafsız sahalarda ve tek maç eleme sistemiyle gerçekleştirilecek.

SÜPER KUPA KİMLER ARASINDA OYNANIYOR, HANGİ TAKIMLAR OLACAK?

2025 Süper Kupa, dört takım arasında oynanacak. Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin katılımı kesinleşti.

Galatasaray’ın hem ligde ilk ikiye girmesi hem de Türkiye Kupası’nda finale yükselmesi nedeniyle turnuvaya dahil olacak dördüncü takım, Süper Lig’i üçüncü sırada tamamlayan ekip olacak.

SÜPER KUPA YENİ FORMAT NEDİR?

Yeni formata göre Süper Kupa tek maçlı yarı finaller ve ardından oynanacak finalle tamamlanacak.

Yarı finalde lig şampiyonu kupa finalistiyle, kupa şampiyonu ise lig ikincisiyle eşleşecek. Ancak bu sezon yaşanan istisnai durumlar nedeniyle eşleşmeler Galatasaray - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Süper Lig üçüncüsü şeklinde olacak. Galip gelen iki takım finalde karşı karşıya gelecek.