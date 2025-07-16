Transfer sezonu ne zaman kapanıyor? 2025-2026 yaz transfer sezonu açılış-kapanış tarihleri açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Temmuz 2025 11:35 - Güncelleme: 16 Temmuz 2025 11:35 - Güncelleme:

Transfer Sezonu, Süper Lig, TFF, Haber

Türkiye Futbol Federasyonu, 8 Mayıs 2025 tarihinde yaptığı açıklama ile 2025-2026 futbol sezonuna dair transfer ve tescil dönemlerini duyurdu. Transfer sezonu ne zaman kapanıyor, yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor futbolseverler tarafından merak ediliyor.

2025-2026 sezonunda TFF'nin duyurusuna göre takımlar, hem yerli hem de yabancı oyuncu transferlerini tamamlamak için yaklaşık 75 günlük bir zaman diliminde çalışmalarını sürdürecek. Peki, Transfer sezonu ne zaman kapanıyor, yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? TRANSFER SEZONU NE ZAMAN KAPANIYOR? 2025-2026 sezonu için ilk transfer dönemi Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği takvime göre 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.59’da sona erecek. Kulüpler 12 Eylül'e kadar transfer yapabilecek. İkinci dönemde 5 Ocak 2026'dan 10 Şubat 2026 tarihine kadar transfer sezonu sürecek. İlgili Haber 17 numara için sürpriz operasyon! Süper Lig ekibi İrfan Can'a talip YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK? Yaz transfer dönemi 30 Haziran 2025’te başladı ve 12 Eylül 2025 tarihinde bitecek. Süper Lig ekipleri, yerli ve yabancı oyuncu transferlerini 12 Eylül'e kadar gerçekleştirebilecek. İlgili Haber 80 milyon euroluk teklifi 'yetersiz' buldular! Genç ismin transferinde yeni gelişme SÜPER LİG TRANSFER SEZONU 2025 - 2026 NE ZAMAN BİTİYOR? Trendyol Süper Lig’de yaz transfer sezonu 12 Eylül 2025’te sona erecek. TFF'nin duyurusuna göre ikinci transfer dönemi ise 5 Ocak 2026'da başlayıp 10 Şubat 2026'da bitecek. İlgili Haber İtalyanların Davinson Sanchez aşkı bitmiyor! Yeni teklif ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan