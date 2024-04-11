Süper Lig 32. hafta hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 32'nci haftasındaki müsabakalarda görev yapacak hakemleri duyurdu. Peki, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor maçının hakemi kim? Süper Lig hakemleri kimler? İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. Peki, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor maçının hakemi kim? Süper Lig hakemleri kimler? İşte müsabakalar ve belirlenen hakemleri...

SÜPER LİG 32. HAFTA HAKEMLERİ

Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler Dijital Atama Yöntemi ile netleşti.

Süper Lig'de bu hafta görev alacak hakemler şöyle:

12 NİSAN CUMA

Trabzonspor - Sivasspor: Ümit Öztürk

13 NİSAN CUMARTESİ

13.30 Kasımpaşa - Konyaspor: Zorbay Küçük

16.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK: Ali Şansalan

19.00 Adana Demirspor - Kayserispor: Mehmet Türkmen

19.00 Beşiktaş - Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu

14 NİSAN PAZAR

13.30 Pendikspor - Başakşehir: Halil Umut Meler

16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor Emre Kargın

16.00 Hatayspor - İstanbulspor: Mert Güzenge

19.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu

15 NİSAN PAZARTESİ

20.00 Alanyaspor - Galatasaray: Cihan Aydın