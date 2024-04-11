Süper Lig 32. hafta hakemleri
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Süper Lig 32. hafta hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 32'nci haftasındaki müsabakalarda görev yapacak hakemleri duyurdu. Peki, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor maçının hakemi kim? Süper Lig hakemleri kimler? İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. Peki, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor maçının hakemi kim? Süper Lig hakemleri kimler? İşte müsabakalar ve belirlenen hakemleri...
SÜPER LİG 32. HAFTA HAKEMLERİ
Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler Dijital Atama Yöntemi ile netleşti.
Süper Lig'de bu hafta görev alacak hakemler şöyle:
12 NİSAN CUMA
Trabzonspor - Sivasspor: Ümit Öztürk
13 NİSAN CUMARTESİ
13.30 Kasımpaşa - Konyaspor: Zorbay Küçük
16.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK: Ali Şansalan
19.00 Adana Demirspor - Kayserispor: Mehmet Türkmen
19.00 Beşiktaş - Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu
14 NİSAN PAZAR
13.30 Pendikspor - Başakşehir: Halil Umut Meler
16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor Emre Kargın
16.00 Hatayspor - İstanbulspor: Mert Güzenge
19.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu
15 NİSAN PAZARTESİ
20.00 Alanyaspor - Galatasaray: Cihan Aydın
Kaynak: Türkiye Gazetesi