Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücrette ara zam beklentisi

Asgari ücrette ara zam beklentisi Temmuz ayı itibarıyla yeniden gündeme geldi. Ocak 2025'te yapılan yüzde 30 oranındaki zam sonrası asgari ücret 22 bin 104 liraya yükselmişti. Yılın ikinci yarısında fiyat artışlarının sürmesi, kamuoyunda yeni bir ara zam ihtimalini gündeme taşıdı. Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı merak ediliyor.

Haziran 2025 enflasyonu yüzde 1,37 olarak açıklandı ve son aylarda fiyat artış hızının azaldığına dair veriler dikkat çekti. Mevcut durum asgari ücrette ikinci bir zamma ihtiyaç duyulup duyulmadığına dair tartışmaları da beraberinde getirdi. Peki, Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı?

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?

Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılması yönünde resmi bir karar alınmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için asgari ücretin yıl boyunca geçerli olacağını açıklamıştı.

Bakan Işıkhan, enflasyonda düşüş beklediklerini ve mevcut ekonomik şartlar doğrultusunda temmuz ayında bir zam planlamadıklarını belirtmişti.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücrette ara zam beklentisi, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da gündeme geldi. Fakat şu an için temmuz ayında asgari ücrete ek bir zam yapılması beklenmiyor.

Bakan Işıkhan, asgari ücretin bir yıl boyunca sabit kalmasının ihracatçı ve işveren tarafından desteklendiğini, bu sebeple ara zam yapılmayacağını ifade etti.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN?

2025 yılı için belirlenen asgari ücret 22 bin 104 TL olarak Ocak ayında yürürlüğe girmişti. Yeni bir düzenleme olmaması durumunda asgari ücrette bir sonraki artış 2026 yılının Ocak ayında gerçekleşecek. Asgari ücret artışında enflasyon oranları ve ekonomik veriler baz alınacak.

TEMMUZ ARA ZAMMI OLACAK MI?

Temmuz ayında asgari ücrete yönelik ara zam yapılmayacağı yönünde sinyaller verildi. Enflasyondaki düşüş ve ekonomik istikrar beklentisi göz önünde bulundurularak, hükümet bu yıl ikinci bir zam yapmayı şu an için planlamıyor. Yeni bir gelişme olmadığı sürece temmuzda ara zam yapılmayacağı düşünülüyor.