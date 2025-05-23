Trafik cezaları sil baştan düzenleniyor! Hangi suça ne kadar ceza verilecek?

Yeni trafik ceza düzenlemesi Meclis gündemine geldi. Tescilsiz araçtan sahte plakaya, alkolden emniyet kemerine kadar birçok kalemde cezalar katlandı. Özellikle plakasız ve hurdalık araç kullanmanın cezası dudak uçuklattı.

Trafikte kural ihlallerine karşı daha caydırıcı bir sistem oluşturmak amacıyla Karayolları Trafik Kanunu’nda köklü değişikliklere gidiliyor. TBMM Başkanlığı’na sunulan teklif kapsamında birçok başlıkta idari para cezaları ciddi oranda artırıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte tescil belgesi olmayan araçla trafiğe çıkmak, plakasız araç kullanmak ya da takograf bulundurmamak gibi ihlallerde ödenecek cezalar neredeyse beş kata kadar yükseltildi.

HANGİ SUÇA NE KADAR CEZA VERİLECEK?

Hazırlanan yasa teklifi kapsamında, tescil belgesi olmadan trafiğe çıkan araç sahiplerine kesilen idari para cezası 9 bin 267 TL’den 46 bin TL’ye çıkarılacak. Hurdaya ayrıldığı halde trafikte kullanılan araçlar için ise daha da ağır bir ceza söz konusu: Bu ihlal 18 bin 677 TL yerine artık 46 bin TL’ye mal olacak.

PLAKASIZ ARAÇ CEZASI NE KADAR OLDU?

Yeni düzenlemeye göre, aracında plaka olmadan trafiğe çıkan sürücülere 140 bin TL para cezası kesilecek. Eğer aynı ihlal bir yıl içinde tekrar edilirse ceza 280 bin TL’ye kadar çıkacak. Sahte plaka kullanan sürücüler de aynı ceza kapsamına alınacak.

TAKOGRAF VE UYUŞTURUCU CEZASINDA YENİ RAKAMLAR

Kamyon ve otobüs gibi ticari araçlarda zorunlu olan takograf cihazını bulundurmayanlara verilen 4 bin 512 TL ceza artık 75 bin TL olacak. Uyuşturucu ya da uyarıcı madde etkisinde araç kullananlara ise 47 bin 842 TL olan ceza 150 bin TL’ye çıkarılıyor.

ALKOL CEZASI NE KADAR OLACAK?

Alkollü araç kullananlara ilk ihlalde 25 bin TL ceza kesilecek. Aynı yıl içerisinde ikinci kez alkollü yakalananlar 50 bin TL, üçüncü kez ise 150 bin TL ceza ödeyecek. Ayrıca ölçüm yaptırmayan sürücülere de 150 bin TL ceza kesilecek ve sürücü belgeleri bir yıl süreyle iptal edilecek.

ARAÇ KULLANIRKEN TELEFON KULLANANLARA BÜYÜK CEZA

Seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan sürücülere verilen 2 bin 167 TL ceza, artık 5 bin TL olacak. Bu ihlal bir yıl içinde ikinci kez tekrarlanırsa ceza 10 bin TL’ye çıkacak. Dördüncü tekrarında ise sürücü belgesi 30 gün süreyle alınacak.

İZİNSİZ YARIŞLARA AĞIR YAPTIRIMLAR GELİYOR

İzinsiz araç yarışları düzenleyenler 4 bin 512 TL yerine artık 16 bin TL ceza ödeyecek. Yarışa katılan sürücüler ise 46 bin TL para cezasının yanı sıra ehliyetlerine iki yıl süreyle el konulmasıyla karşılaşacak.