Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Yaz transfer sezonu için geri sayım başladı

Yeni sezona güçlü kadrolarla başlamak isteyen ekipler için artık zaman daralıyor. Peki, Transfer dönemi ne zaman bitiyor, hangi takımlar kimleri transfer aldı, Avrupa'da transfer sezonu ne zaman bitecek?

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye’de 2025-2026 sezonu için yaz transfer dönemi 30 Haziran 2025 Pazartesi günü başladı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği takvime göre, kulüplerin transfer işlemlerini tamamlaması için son tarih 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.59 olacak.

12 Eylül 2025 itibarıyla Süper Lig ve alt liglerdeki kulüplerin transfer yapma hakkı sona erecek.

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AVRUPA LİGLERİNDE TRANSFER TARİHLERİ NELER?

İngiltere Premier Lig’de 2025 yaz transfer dönemi 16 Haziran’da açıldı ve 1 Eylül Pazartesi günü Türkiye saati ile 09.00’da kapanacak. İspanya LaLiga’da transfer penceresi 1 Temmuz’da açıldı ve 1 Eylül Pazartesi sabahı saat 07.00’de kapanacak.

İtalya Serie A’da da transfer sezonu 1 Temmuz’da başladı ve 1 Eylül Pazartesi TSİ 09.00’da sona erecek. Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 gibi büyük liglerde de transfer takvimi benzer şekilde ilerliyor.

HANGİ TAKIMA KİMLER TRANSFER OLDU?

2025 yaz transfer sezonu boyunca Avrupa’da birçok önemli yıldız takım değiştirdi. Real Madrid, Liverpool’un sağ beki Trent Alexander-Arnold’u kadrosuna kattı. Bayern Münih ise Bayer Leverkusen’den Jonathan Tah’ı bonservissiz olarak transfer etti.

Liverpool, Brentford’a kalecisi Caoimhin Kelleher’i 21.3 milyon Euro karşılığında gönderdi. Chelsea, Ipswich Town’dan Liam Delap’ı 35 milyon Euro’ya renklerine bağladı. Jeremie Frimpong, Leverkusen’den Liverpool’a 35 milyon Euro karşılığında geçerken, Dean Huijsen de 58 milyon Euro bedelle Bournemouth’tan Real Madrid’e transfer oldu.

Milan, Real Madrid’in tecrübeli orta sahası Luka Modric’i renklerine kattı. Manchester United, Wolverhampton’dan Matheus Cunha’yı 74 milyon Euro’ya transfer etti. Marsilya, Inter’e Luis Henrique’yi gönderirken, Inter transfer için 23 milyon Euro ödedi.

Juventus, Milan’dan Pierre Kalulu’yu 14 milyon Euro’ya, ayrıca serbest oyuncu Jonathan David’i bonservissiz olarak kadrosuna kattı. Manchester City, Lyon’dan Rayyan Cherki’yi 36.5 milyon Euro bonservis ve 6 milyon Euro bonus karşılığında transfer etti. Aynı takım, Tijjani Reijnders’ı Milan’dan 55 milyon Euro’ya kadrosuna dahil etti.