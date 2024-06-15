Tunceli Kurban bayramı namaz saatleri: Pertek 05.31, Çemişgezek 05.32 ve Ovacık 05.30

Bayram namazı saatleri, Kurban Bayramına doğru yaklaşırken vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Bayram namazı için camilere gidecek olan vatandaşlar Tunceli'de bayram namazı ne zaman, saat kaçta araması yapıldı. Pertek ve Ovacık ilçeleri ezan vakitleri 2024...

Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı namaz vakitlerine göre Tunceli-Merkez, Pertek, Çemişgezek, Mazgirt, Ovacık, Hozat, Pülümür, Nazımiye bölgeleri için ezan saatleri belli oldu. Vatandaşların gündeminde ise Tunceli'de bayram namazı saat kaçta, ne zaman araması yer aldı.

TUNCELİ PERTEK, ÇEMİŞGEZEK VE OCAVIK NAMAZ VAKTİ

16 Haziran günü başlayacak olan Kurban bayramının sabahında kılınacak olan bayram namazı Tunceli'nin Pertek ilçesinde 05.31'de kılınırken, Çemişgezek'te 05.32, Ovacık'ta 05.30'da kılınacak.

HOZAT'TA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Tunceli'nin Hozat ilçesinde Kurban bayramı namazı 05.31'te kılınıyor.

PÜLÜMÜR VE MERKEZ'DE BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN?

Pülümür'de 05.27, Merkez'de 05.30'da kılınacak olan bayram namazı 2 rekattır ve erkeklere vaciptir.

HAYVANDA KURBANA ENGEL OLMAYAN KUSURLAR

Kurban bayramında, kurban edilecek hayvanda bazı kusurlar hayvanın kurban edilmesine engel değildir.

Yayılmasına mani olmayacak kadar deli olup, sürüsünden ayrılmayan hayvan, kurban olur. Sürüsünden ayrılan ve otlayamayacak kadar deli olan hayvan kurban olmaz.

Kurban edilecek hayvan, kesim yerine getirilirken ayağı kırılır, sonra kesilirse, caiz olur.

Hayvanın kulağı, kuyruğu küçük olarak doğan, kurban olur. Kuyruğu kesik değilse, merinos kurban olur.

Kurban edilecek hayvan, boynuzu kırık veya boynuzsuz olan, kurban olur.

Hayvanın kulağının çoğu kesilip ayrılmasa, asılı kalsa mekruh olmakla beraber sahih olur. Yarıdan azı kesik olsa, kurban olur. Kulağı enine veya boyuna yarık olsa, kurban olur. Kulağın yırtık olması mekruhtur. Burun da kulak gibidir. Uyuz, burulmuş olan kurban edilir.

Bir gözünde görmeye mani olmayan perde bulunan hayvanı kurban etmek caizdir.

Hayvanın dişlerinin çoğu varsa mekruh olur, fakat sahih olur.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİ

Türkiye Gazetesi Takvimi’ne göre Kurban Bayramı namazı saati Tunceli Merkez’de 05.40, Pertek’te 05.42, Çemişgezek’te 05.43, Mazgirt’te 05.40, Ovacık’ta 05.41, Hozat’ta 05.41, Pülümür’de 05.38, Nazımiye’de 05.39 saatlerinde bayram namazı kılınacak.