Tüpraş temettü ödemesi 27 Eylül 2024 tarihinde yapılacak

Tüpraş, yatırımcılarına önemli bir duyuruda bulunarak 2023 yılı karından temettü dağıtacağını açıkladı. Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi bildirim ile birlikte, hisse başına verilecek temettü miktarı ve ödeme tarihleri netleşti.

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Temettü tarihinin açıklanması borsada Tüpraş hisselerini elinde bulunduran yatırımcıların dikkatini çekmiş durumda.

TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ), 2023 yılına ilişkin mali sonuçlarına göre elde ettiği karı yatırımcılarıyla paylaşma kararı aldı. Yönetim Kurulu tarafından alınan bu karar, KAP'ta duyuruldu.

Tüpraş 27 Eylül 2024 tarihinde temettü ödemesini gerçekleştirecek. Yatırımcıların hesaplarına geçecek kar payları ise 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren hesaplara yatmaya başlayacak.

TÜPRAŞ HİSSE BAŞI NE KADAR TEMETTÜ DAĞITACAK?

Tüpraş, 2023 yılındaki karlılığına dayanarak, hisse başına net 10,7432256 TL temettü dağıtımını planladığını açıkladı. Toplamda 23 milyar TL tutarında nakit temettü ödemesi yapılacak.

Bununla birlikte, şirketin genel kanuni yedek akçesi için 2 milyar 300 milyon TL ayrıldığı ve bu tutarın Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) uygun şekilde önceki yıl karlarından karşılanacağı belirtildi.

Dağıtılacak brüt temettü tutarı hisse başına 11,9369175 TL olarak belirlenirken, net tutar 10,7432257 TL olacak.

ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ DAĞITIR?

Temettü, şirketlerin yıl sonunda elde ettikleri karın bir kısmını hissedarlarına nakit veya hisse senedi olarak dağıttıkları bir yöntemdir.

Şirketler, yıllık faaliyetlerinden elde ettikleri karı ortaklarıyla paylaşmayı tercih ediyor. Bu yöntemle hissedarlar, şirkete yaptıkları yatırımın karşılığını doğrudan alabilirler.

Şirketin karlılığına bağlı olarak temettü dağıtım kararı alınır ve bu süreç, şirketin büyüme stratejilerine de katkı sağlar. Hissedarlar için kar payı dağıtımı, şirketin sürdürülebilir karlılığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?

Temettü dağıtımı, şirketlerin finansal performansına ve yönetim kurulunun aldığı kararlara bağlı olarak yılda bir veya birkaç kez yapılabilir.

Genellikle şirketler yıllık olarak temettü dağıtmayı tercih etse de bazı firmalar dönemsel olarak, yani üç aylık veya altı aylık periyotlarla da yatırımcılarına kar payı ödemesi yapabilmektedir.

Temettü süreci her şirket için sabit bir uygulama değildir ve mali duruma göre değişiklik gösterebilir.

Tüpraş'ın temettü dağıtımı, borsa yatırımcıları için büyük bir önem taşırken, hisse senetlerine olan ilgiyi de artırması bekleniyor.

Özellikle yüksek temettü getirisi sağlayan şirketler, yatırımcıların dikkatini çekmekte ve uzun vadeli yatırım stratejilerinde önemli bir yere sahip olmaktadır.