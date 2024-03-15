Türkiye'nin UEFA ülke puanı kaç oldu?

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mart 2024 14:14 - Güncelleme: 15 Mart 2024 14:15 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Türkiye ise UEFA Ülke puanı sıralaması merak konusu oldu. Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırmasıyla Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaç puan topladı, sorusu hız kazandı. Peki, ülke puanı ilk 10 ne oluyor? Ülke puanı nasıl hesaplanır? Türkiye'nin UEFA ülke puanı kaç? İşte son durum.