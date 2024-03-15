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Türkiye'nin UEFA ülke puanı kaç oldu?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin UEFA ülke puanı kaç oldu?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye ise UEFA Ülke puanı sıralaması merak konusu oldu. Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırmasıyla Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaç puan topladı, sorusu hız kazandı. Peki, ülke puanı ilk 10 ne oluyor? Ülke puanı nasıl hesaplanır? Türkiye'nin UEFA ülke puanı kaç? İşte son durum.

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. UEFA Konferans Ligi son 16 turunda sarı-lacivertliler, Union Saint Gilloise'i eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Fenerbahçe’nin turlamasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması araştırılıyor. Peki, ülke puanı ilk 10 ne oluyor? Ülke puanı nasıl hesaplanır? Türkiye'nin UEFA ülke puanı kaç? Tüm merak edilenler haberimizde.

Türkiye'nin UEFA ülke puanı kaç oldu? - 1. Resim

TÜRKİYE'NİN UEFA ÜLKE PUANI KAÇ OLDU?

Türkiye ülke puan sıralaması güncel tablo ortaya çıktı. UEFA kulüp müsabakaları ülkeler sıralamasında Türkiye şu anda 9’uncu basamakta bulunuyor. Türkiye, takipçilerinden İskoçya’nın tek temsilcisi Rangers’ın Benfica’ya sahasında 1-0 yenilerek elenmesi nedeniyle ilk 10’daki yerini garantiledi.

Türkiye ise UEFA Ülke puanı sıralamasında topladığı 38,100 puan ile 9. sırada yer alıyor. Ülke puanı sıralamasında İngiltere, topladığı 103.053 puanla  zirvede bulunuyor.

ÜLKE PUANI İLK 10 NE OLUYOR?

Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasını ilk 10 sırada tamamlaması önümüzdeki senelerde Konferans Ligi, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takım sayısını belirleyecek.

ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIR?

Ülke takımlarının yukarıdaki hesaplamaya göre aldığı tüm puanlar toplanır. Bu puanlar ülkeden o yıl Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünerek ülke puanı hesaplanır.

Türkiye'nin UEFA ülke puanı kaç oldu? - 2. Resim

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM 2024

1-İNGİLTERE 103.178

2-İSPANYA 87.664

3-İTALYA 86.855

4-ALMANYA 83. 481

5-FRANSA 65.331

6-HOLLANDA 61.300

7-PORTEKİZ 55.982

8-BELÇİKA 47.600

9- TÜRKİYE 38.100

10- İSKOÇYA 36.050

11- ÇEKYA 35. 800

12-İSVİÇRE 32.975

13-AVUSTURYA 32.600

14- NORVEÇ 31.625

15- DANİMARKA 31.450

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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