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UKOME'de kabul edildi! Yeni taksi düzenlemesinde kaç adet taksi alınacak?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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UKOME&#039;de kabul edildi! Yeni taksi düzenlemesinde kaç adet taksi alınacak?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da taksi sorununun çözülmesi adına UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) tarafından önemli bir adım atıldı. Bugün gerçekleştirilen UKOME toplantısında, taksi sayısının artırılması ve yeni taksi sistemi hakkında hazırlanan teklif oy birliğiyle kabul edildi. Peki, İstanbul'a kaç adet yeni taksi kazandırılacak? Yeni sistem nasıl olacak? İşte detaylar...

Toplantıda alınan karara göre, İstanbul genelinde 2.500 adet yeni taksi hizmete sunulacak. Bu yeni taksiler, uygulama tabanlı taşımacılık sistemine entegre olacak. Müşteriler artık uygulama üzerinden taksi çağırabilecek ve böylece taksi bulma sıkıntısı en aza indirilecek.

UKOME'de kabul edildi! Yeni taksi düzenlemesinde kaç adet taksi alınacak? - 1. Resim

15 KEZ REDDEDİLEN TEKLİF SONUNDA KABUL EDİLDİ

Daha önce İstanbul'da taksi sayısının artırılması için yapılan teklif, UKOME toplantılarında 15 kez reddedilmişti. Ancak bugün, İBB'nin hazırladığı teklif nihayet kabul edildi ve böylece İstanbul'daki taksi sorununun çözülmesi adına önemli bir adım atılmış oldu.

UKOME'de kabul edildi! Yeni taksi düzenlemesinde kaç adet taksi alınacak? - 2. Resim

YENİ TAKSİ TEKLİFİ KABUL EDİLDİ Mİ? 

İstanbul'da taksi sorununu hafifletmek içinUKOME tarafından onaylanan bu yeni düzenleme ile 2.500 yeni taksi hizmete sunulacak. Bu taksiler, uygulama tabanlı sistem ve özel tasarımları ile hem yolculara hem de taksicilere önemli avantajlar sağlayacak.

Yeni taksi düzenlemesi nasıl olacak?

  • Tepe lambası olmayacak: Yeni sistemdeki taksilerde tepe lambası bulunmayacak.
  • Uygulama ve durak entegrasyonu: Yolcular, yeni taksileri uygulama üzerinden veya entegre taksi duraklarından çağırabilecek.
  • Özel tasarım ve güvenlik önlemleri: Yeni taksiler, diğerlerinden farklı olarak özel bir tasarıma sahip olacak ve güvenlik önlemleri artırılacak.
  • Güvenlik bölmesi: Araçların içinde yolcu ve şoför arasına yerleştirilen güvenlik bölmesi bulunacak.
  • Kaliteli hizmet hedefi: Yeni düzenleme ile yolculara daha kaliteli bir hizmet sunulması amaçlanıyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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