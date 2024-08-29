UKOME'de kabul edildi! Yeni taksi düzenlemesinde kaç adet taksi alınacak?

İstanbul'da taksi sorununun çözülmesi adına UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) tarafından önemli bir adım atıldı. Bugün gerçekleştirilen UKOME toplantısında, taksi sayısının artırılması ve yeni taksi sistemi hakkında hazırlanan teklif oy birliğiyle kabul edildi. Peki, İstanbul'a kaç adet yeni taksi kazandırılacak? Yeni sistem nasıl olacak? İşte detaylar...

Toplantıda alınan karara göre, İstanbul genelinde 2.500 adet yeni taksi hizmete sunulacak. Bu yeni taksiler, uygulama tabanlı taşımacılık sistemine entegre olacak. Müşteriler artık uygulama üzerinden taksi çağırabilecek ve böylece taksi bulma sıkıntısı en aza indirilecek.

15 KEZ REDDEDİLEN TEKLİF SONUNDA KABUL EDİLDİ

Daha önce İstanbul'da taksi sayısının artırılması için yapılan teklif, UKOME toplantılarında 15 kez reddedilmişti. Ancak bugün, İBB'nin hazırladığı teklif nihayet kabul edildi ve böylece İstanbul'daki taksi sorununun çözülmesi adına önemli bir adım atılmış oldu.

YENİ TAKSİ TEKLİFİ KABUL EDİLDİ Mİ?

İstanbul'da taksi sorununu hafifletmek içinUKOME tarafından onaylanan bu yeni düzenleme ile 2.500 yeni taksi hizmete sunulacak. Bu taksiler, uygulama tabanlı sistem ve özel tasarımları ile hem yolculara hem de taksicilere önemli avantajlar sağlayacak.

Yeni taksi düzenlemesi nasıl olacak?