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Yandex Go nedir, nasıl kullanılır? Taksi uygulaması Ankara’dan sonra İstanbul’da!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yandex Go nedir, nasıl kullanılır? Taksi uygulaması Ankara’dan sonra İstanbul’da!
Taksi Uygulaması, Ankara, İstanbul, Antalya, Nakit, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yandex Go nedir sorusu yeni taksi uygulamasının popülerleşmesi ile gündeme geldi. Yeni nesil taksi çağırma uygulaması Yandex Go, Antalya ve Ankara’dan sonra İstanbul’da da lisans aldı. Peki Yandex Go nedir, Yandex Taksi nasıl kullanılır?

Yandex Go, dijital taksi çağırma hizmetleri arasında adını duyurmaya devam ediyor. Antalya ve Ankara’dan sonra şimdi de İstanbul’da devreye alınan uygulama, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden lisans alarak hizmet sunmaya başladı. Vatandaşlar ise Yandex Go nedir, nasıl kullanılır, sadece nakit mi gibi sorularına cevap aramaya başladı.

Yandex Go nedir, nasıl kullanılır? Taksi uygulaması Ankara’dan sonra İstanbul’da! - 1. Resim

YANDEX GO NEDİR?

Yandex Go, kullanıcıların cep telefonu üzerinden sarı taksi çağırmasına imkan tanıyan dijital bir uygulama olarak öne çıkıyor. Türkiye’de ilk olarak Antalya’da hayata geçirilen sistem, ardından Ankara’da kullanıma sunuldu. Son olarak İstanbul’da da hizmet vermeye başlayan Yandex Go, vatandaşların alternatif bir ulaşım platformuna erişmesini sağlıyor.

Yandex Go nedir, nasıl kullanılır? Taksi uygulaması Ankara’dan sonra İstanbul’da! - 2. Resim

YANDEX GO NASIL KULLANILIR?

Yandex Go uygulamasını kullanmak için App Store veya Google Play’den Yandex Go’yu indirmeniz gerekiyor. Uygulama taksi çağırdığınızda size en yakın taksiyi otomatik olarak eşleştiriyor ve sürücünün geliş süresi ekranda gösteriyor.

Yandex Go nedir, nasıl kullanılır? Taksi uygulaması Ankara’dan sonra İstanbul’da! - 3. Resim

YANDEX GO SADECE NAKİT Mİ?

Yandex Go üzerinden hem nakit hem de kredi kartı ile ödeme yapılabiliyor. Komisyon ödemeden taksi ücretinizi uygulama içinden doğrudan kredi kartınızla tahsil edebilirsiniz.

Yandex Go nedir, nasıl kullanılır? Taksi uygulaması Ankara’dan sonra İstanbul’da! - 4. Resim

YANDEX GO NERELERDE GEÇERLİ?

Yandex Go şu an için sadece Antalya, Ankara ve İstanbul’da aktif olarak kullanılabiliyor. Uygulama üzerinden yalnızca sarı taksiler çağrılabiliyor. Yetkili açıklamalara göre ilerleyen süreçte farklı şehirlerde de hizmetin yaygınlaştırılması planlanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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