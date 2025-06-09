Yasemin Acar kimdir, kaç yaşında, nereli? Gazze yardım gemisindeki Türk Yasemin Acar'ın hayatı

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz’e açılan Madleen gemisine İsrail ordusu tarafından düzenlenen operasyonla birlikte, gemideki 12 aktivist gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında yer alan insan hakları savunucusu Yasemin Acar, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı. Yasemin Acar kimdir, kaç yaşında, nereli araştırılmaya başlandı.

YASEMİN ACAR KİMDİR?

Gazze’ye yönelik insani yardım misyonunun bir parçası olarak yola çıkan Madleen gemisinde yer alan Yasemin Acar Almanya doğumlu bir insan hakları aktivistidir.

37 yaşında olan Yasemin Acar hayatı boyunca toplumsal adalet, mülteci hakları ve ırkçılıkla mücadele alanlarında aktif roller üstlenmiştir. Henüz 15 yaşındayken sosyal adalet hareketlerine katılan Acar, ilerleyen yıllarda bu alandaki faaliyetlerini derinleştirerek küresel ölçekte tanınan bir figür haline gelmiştir.

Acar Ukrayna’daki savaşın ardından Berlin’de kurduğu “Berlin Arrival Support” adlı destek ağı ile yaklaşık 15 bin mülteciye yardım ulaştırmayı başardı. Kurulan oluşum Almanya’daki sivil toplum çalışmalarında dikkat çeken örneklerden biri haline geldi. Yasemin Acar aynı zamanda Berlin Senatosu’nda danışmanlık görevinde bulunarak, resmi kurumlar ile sivil toplum arasında bir köprü işlevi gördü.

Filistin meselesine duyduğu hassasiyetle bilinen Yasemin Acar, uzun süredir Filistin halkının yaşadığı hak ihlallerine dikkat çeken çalışmalar yürütüyordu. Yasemin Acar Özgürlük Filosu Koalisyonu’na (Freedom Flotilla Coalition) katılarak hem yürütme kurulu üyesi hem de basın koordinatörü görevlerini üstlendi.

GAZZE YARDIM GEMİSİNDEKİ YASEMİN ACAR GÖZALTINDA

Gazze Şeridi’ne temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan Madleen adlı insani yardım gemisi İtalya’nın Katanya Limanı’ndan hareket ettikten sonra İsrail ordusunun müdahalesine maruz kaldı. İsrail askerleri Gazze açıklarına yaklaşık 185 kilometre kala gemiye baskın düzenledi.

Gemi rotasından saptırılarak İsrail’in Aşdod Limanı’na çekildi. Gemiye yapılan müdahale sonrası aralarında iki Türk vatandaşımızın da bulunduğu 12 gönüllü gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında yer alan Yasemin Acar, Filistin halkına uygulanan abluka ve insani krize dikkat çekmek amacıyla yolculuğa katılmıştı. Gazze’ye ulaşmak için yola çıkan gemide, bebek maması, un, pirinç, çocuk bezi, su arıtma kitleri ve tıbbi ekipmanlar gibi hayati öneme sahip insani yardım malzemeleri bulunuyordu.

Madleen gemisindeki gönüllüler; Almanya, Fransa, Türkiye, Brezilya, İspanya, İsveç ve Hollanda gibi ülkelerden gelen isimlerden oluşuyordu. Yasemin Acar’ın yanı sıra, Türk aktivist Hüseyin Şuayb Ordu da gemide yer alan isimlerdendi. İsrail makamlarının aktivistleri gözaltına almasının ardından, koalisyon yetkilileri gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulundu.