Otomobil pazarını doğrudan etkileyen ÖTV sisteminde kapsamlı bir düzenlemeye gidildi. Yeni oranların yürürlüğe girmesiyle birlikte özellikle elektrikli araçlar ve yüksek segmentteki otomobillerde fiyat artışı kaçınılmaz hale geldi. Yeni ÖTV oranları sonrası TOGG ve Tesla fiyatları ne kadar olacak merak ediliyor.

Türkiye’de Ocak-Haziran 2025 döneminde toplam 607.379 adet yeni araç satışı gerçekleşti. Yapılan yeni ÖTV düzenlemesi ile beraber otomobil fiyatlarında değişimler bekleniyor. Peki, yeni ÖTV oranları sonrası TOGG ve Tesla fiyatları ne kadar olacak?

YENİ ÖTV ORANLARI SONRASI TOGG VE TESLA FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Türkiye’de otomobil sektörünü yakından ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi yürürlüğe girdi. Yeni sistemle birlikte birçok araç grubunda vergi oranları yeniden belirlendi.

Gelişmenin ardından elektrikli otomobillerin fiyatlarında ciddi artış yaşanması bekleniyor.

Yerli üretim Togg T10X ve Tesla Model Y modelleri, yeni ÖTV oranlarından doğrudan etkilenecek. Tahmini olarak yapılan fiyat hesaplamalarına göre en uygun fiyatlı Togg’un yeni fiyatı yaklaşık 1 milyon 636 bin TL’ye çıkabilir.

Tesla Model Y için öngörülen yeni fiyat ise 2 milyon 120 bin TL düzeyinde olacak.

Yalnızca Togg ve Tesla değil, Mercedes C Serisi ve BMW 3 Serisi gibi içten yanmalı motora sahip araçlar da yeni oranlar sonrası fiyat artışı yaşayacak. Mercedes C Serisi’nin fiyatının 5,3 milyon TL’yi, BMW 3 Serisi’nin ise 4,8 milyon TL’yi aşacağı tahmin ediliyor.

Renault Clio, Fiat Egea, Hyundai i10, Hyundai i20 ve Volkswagen Polo gibi modellerde düşük ÖTV dilimlerine geçiş nedeniyle sınırlı da olsa fiyat düşüşü yaşanabileceği belirtildi.

YENİ ÖTV ORANLARI NE KADAR OLDU?

Yeni düzenleme ile ÖTV oranları tamamen yenilendi. Artık otomobiller için ÖTV dilimleri yüzde 70’ten başlayarak yüzde 220’ye kadar çıkıyor. Daha önce uygulanmayan yüzde 90, yüzde 100 ve yüzde 170 gibi yeni ara dilimler sisteme eklendi.

Elektrikli araçlar için ise en düşük ÖTV oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Önceki sistemde elektrikli otomobillerde oran yüzde 10’a kadar inebiliyordu.

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YENİ ÖTV DÜZENLEMESİYLE FİYATI DÜŞMESİ BEKLENEN MODELLER

Yeni yapıya göre bazı modeller yüzde 80’lik dilimden yüzde 70 veya 75 dilimlerine geçerek fiyat indirimi şansı yakalarken, elektrikli otomobillerde vergi yükü ciddi şekilde arttı. Bazı otomobil modellerinin tahmini fiyat hesaplamaları da sektör uzmanları tarafından paylaşıldı.

Renault Clio 1.0 X-Tronic: 1.497.000 TL - 1.455.000 TL

Fiat Egea 1.4 Fire: 1.104.900 TL - 1.043.516 TL

Fiat Egea 1.6 M.Jet: 1.549.900 TL - 1.506.847 TL

Hyundai i10 1.2 MPI: 1.169.000 TL - 1.104.000 TL

Hyundai i20 1.2 MPI: 1.261.000 TL - 1.191.000 TL

Volkswagen Polo 1.0 80 PS: 1.708.000 TL - 1.660.555 TL