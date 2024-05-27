Yeni Şampiyonlar Ligi formatına göre lig aşamasına 32 takım yerine 36 takım katılacak

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26 Mayıs akşamı Süper Lig'de şampiyon olan takım belli oldu. Futbolseverlerin gündeminde ise yeni Şampiyonlar Ligi formatının nasıl olduğu yer aldı. Neler değişti, kurallar nedir merak edilirken GS, büyük organizasyonda play-off turu oynayacak. İşte yeni değişen format hakkında...

Şampiyonlar Ligi final maçı 31 Mayıs 2025'te Allianz Arena'da gerçekleşirken futbolseverler yeni formatı araştırmaya başladı. Formatın ne zaman geçerli olacağı da gündemde yer alırken değişen kuralları haberimizde derledik.

Değişiklikler 2024-25 sezonundan itibaren uygulanmaya başlanacakken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde değişen kurallar şöyle:

Grup aşaması yerine lig aşamasına geçilirken lig aşamasına 32 takım yerine 36 takım katılacak.

5. sıradaki ülkenin lig 3.sü lig aşamasına katılacak.

Ön eleme turlarından 4 şampiyon takım yerine 5 şampiyon takım lig aşamasına katılır.

Bir önceki sezon en iyi katsayıya sahip 2 ülkeden yerel lig sıralamasına göre Şampiyonlar Ligine katılamamış en üst sıradaki birer takım daha lig aşamasına katılır.

Lig aşamasında her takım, 4'ü iç sahada ve 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 farklı takımla maç yapar ve 36 takımlı puan tablosu oluşturulur.

Puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takımlar son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken son 12 sıradaki takımlar elenir.

Lig aşaması ve sonrasında elenen takımlar, UEFA Avrupa Ligine devam etmez ve Avrupa Kupalarından elenir.

Bir önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu kendi lig sıralamasına göre lig aşamasına katılmışsa yerine eleme oynayacak şampiyon takımlardan en yüksek kulüp katsayısı olan takım katılır.

Bir önceki sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu kendi lig sıralamasına göre lig aşamasına katılmışsa yerine eleme oynayacak tüm takımlardan en yüksek kulüp katsayısı olan takım katılır.

Değişmeyen ve devam edecek olan kurallar ise şöyle:

Bir önceki sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılacak.

UEFA Şampiyonlar Liginin birinci eleme turunda elenen takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligine katılacak.

UEFA Şampiyonlar Liginin ikinci ve üçüncü eleme turları ile play-off turunda elenen takımlar UEFA Avrupa Ligine katılacak.

Kulüp katsayıları hesaplanırken, ülke katsayısının % 20'sinin eklenmesi uygulaması kaldırılmıştır. Eğer kulüp katsayısı, ülke katsayısının % 20'sinden az ise ülke katsayısının % 20'si kulüp katsayısı olarak alınır.