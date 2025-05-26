Yetenek Sizsiniz jürileri kim oldu? Yazın bomba gibi dönecek!

Yıllar sonra ekranlara dönmeye hazırlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye, 2025 yaz sezonunda yeni kanalı ve güçlü jüri kadrosuyla yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Yarışma programının yayınlanacağı kanal belli olurken jüri üyeleri de gündeme geldi.

Türkiye’nin en çok izlenen ve hafızalara kazınan yetenek yarışmalarından biri olan Yetenek Sizsiniz Türkiye, 2025 yaz sezonunda yepyeni bir heyecanla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Televizyon ekranlarının sevilen yarışması, uzun bir aranın ardından bu kez NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

YETENEK SİZSİNİZ JÜRİ KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yetenek Sizsiniz Türkiye programının jüri koltuğunda birbirinden ünlü ve farklı alanlardan gelen isimler yer alıyor. Müzik dünyasından Hande Yener, sevilen oyuncu Eda Ece, güçlü sesi ve sahne performansıyla tanınan Şevval Sam ile başarılı sunucu ve komedyen İlker Ayrık, bu sezonun jüri üyeleri olarak açıklandı.

Daha önceki sezonlarda jüri koltuğunda Acun Ilıcalı, Hülya Avşar, Sergen Yalçın gibi isimler oturmuştu. Bu yıl ise jüri kadrosunun tamamen yenilenmiş olması, yarışmaya taze bir soluk kazandıracak gibi görünüyor. Programın sunuculuğunu ise geçmiş yıllarda da izleyicinin beğenisini kazanan Alp Kırşan üstlenecek.

YETENEK SİZSİNİZ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yetenek Sizsiniz Türkiye yeni sezonda NOW TV’de yayınlanacak. Daha önce farklı televizyon kanallarında izleyiciyle buluşan yarışmanın, bu yıl yayın hakları NOW TV’ye geçmesi oldukça dikkat çekti. Kanalın yaz sezonu için büyük tanıtım hazırlıkları yaptığı ve Yetenek Sizsiniz’i sezonun en güçlü yapımlarından biri olarak konumlandırdığı biliniyor.

YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yetenek Sizsiniz Türkiye programının kesin yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak televizyon kulislerinde dolaşan iddialara göre yarışmanın Eylül 2025’te başlaması planlanıyor.