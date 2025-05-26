Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Yetenek Sizsiniz jürileri kim oldu? Yazın bomba gibi dönecek!

Yetenek Sizsiniz jürileri kim oldu? Yazın bomba gibi dönecek!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yetenek Sizsiniz jürileri kim oldu? Yazın bomba gibi dönecek!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yıllar sonra ekranlara dönmeye hazırlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye, 2025 yaz sezonunda yeni kanalı ve güçlü jüri kadrosuyla yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Yarışma programının yayınlanacağı kanal belli olurken jüri üyeleri de gündeme geldi.

Türkiye’nin en çok izlenen ve hafızalara kazınan yetenek yarışmalarından biri olan Yetenek Sizsiniz Türkiye, 2025 yaz sezonunda yepyeni bir heyecanla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Televizyon ekranlarının sevilen yarışması, uzun bir aranın ardından bu kez NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. 

YETENEK SİZSİNİZ JÜRİ KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yetenek Sizsiniz Türkiye programının jüri koltuğunda birbirinden ünlü ve farklı alanlardan gelen isimler yer alıyor. Müzik dünyasından Hande Yener, sevilen oyuncu Eda Ece, güçlü sesi ve sahne performansıyla tanınan Şevval Sam ile başarılı sunucu ve komedyen İlker Ayrık, bu sezonun jüri üyeleri olarak açıklandı.

Yetenek Sizsiniz jürileri kim oldu? Yazın bomba gibi dönecek! - 1. Resim

Daha önceki sezonlarda jüri koltuğunda Acun Ilıcalı, Hülya Avşar, Sergen Yalçın gibi isimler oturmuştu. Bu yıl ise jüri kadrosunun tamamen yenilenmiş olması, yarışmaya taze bir soluk kazandıracak gibi görünüyor. Programın sunuculuğunu ise geçmiş yıllarda da izleyicinin beğenisini kazanan Alp Kırşan üstlenecek.

YETENEK SİZSİNİZ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yetenek Sizsiniz Türkiye yeni sezonda NOW TV’de yayınlanacak. Daha önce farklı televizyon kanallarında izleyiciyle buluşan yarışmanın, bu yıl yayın hakları NOW TV’ye geçmesi oldukça dikkat çekti. Kanalın yaz sezonu için büyük tanıtım hazırlıkları yaptığı ve Yetenek Sizsiniz’i sezonun en güçlü yapımlarından biri olarak konumlandırdığı biliniyor.

Yetenek Sizsiniz jürileri kim oldu? Yazın bomba gibi dönecek! - 2. Resim

YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yetenek Sizsiniz Türkiye programının kesin yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak televizyon kulislerinde dolaşan iddialara göre yarışmanın Eylül 2025’te başlaması planlanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Boş arazide oğlunu katletmişti! Cani babanın ilk ifadesi kan dondurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İlhan Şeşen öldü mü, hastalığı neydi? İlhan Şeşen kimdir? - Haberlerİlhan Şeşen öldü mü, hastalığı neydi? İlhan Şeşen kimdir?Ali Asaf kimdir ve kaç yaşında? Ali Asaf ne kanseriydi? - HaberlerAli Asaf kimdir ve kaç yaşında? Ali Asaf ne kanseriydi?Bahar bitiyor mu, sezon finali mi yapacak? 48.bölümle ekranlara ara veriyor! - HaberlerBahar bitiyor mu, sezon finali mi yapacak? 48.bölümle ekranlara ara veriyor!26 Mayıs 2025 İzmir elektrik kesintisi! Bu ilçelerde yaşayanlar saatlerce elektriksiz kalacak - Haberler26 Mayıs 2025 İzmir elektrik kesintisi! Bu ilçelerde yaşayanlar saatlerce elektriksiz kalacakYKS sınav giriş belgeleri bu hafta yayınlanır mı? ÖSYM sınav yerleri sorgulama - HaberlerYKS sınav giriş belgeleri bu hafta yayınlanır mı? ÖSYM sınav yerleri sorgulamaBahar dizisi Timur ölecek mi, diziden ayrılıyor mu? Bahar 48. bölüm sezon finali merak uyandırdı! - HaberlerBahar dizisi Timur ölecek mi, diziden ayrılıyor mu? Bahar 48. bölüm sezon finali merak uyandırdı!
Sonraki Haber Yükleniyor...