YÖKDİL saat kaçta bitecek, kaç saat sürecek? YÖKDİL sınav süresi merak ediliyor!

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) her dönem olduğu gibi bu yıl da belirlenen takvim doğrultusunda uygulanacak. Sınava katılacak adaylar YÖKDİL saat kaçta bitecek, kaç saat sürecek sorularını gündeme taşıdı. YÖKDİL sınav süresi ise resmi olarak açıklandı.

YÖKDİL için geri sayım sürerken, sınava katılacak binlerce aday sınavın detaylarını merak ediyor. 27 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek olan YÖKDİL/2 oturumuyla ilgili en çok araştırılan konular arasında sınavın başlama ve bitiş saati, sınav süresi, soru sayısı ve sonuçların açıklanacağı tarih yer alıyor.

YÖKDİL SAAT KAÇTA BİTECEK, KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için geri sayım sürerken, sınava katılacak adaylar sınavın saat bilgilerini merak ediyor. YÖKDİL/2 oturumu 27 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak.

ÖSYM’nin belirlediği sınav kurallarına göre, adayların en geç saat 10.00’a kadar sınav binalarında hazır bulunmaları gerekiyor. Saat 10.00’dan sonra gelen adaylar sınav salonuna alınmayacak. YÖKDİL sınavı saat 13.15’te sona erecek.

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YÖKDİL KAÇ SAAT SÜRECEK?

YÖKDİL/2 sınavında adaylara toplam 180 dakika süre tanınacak. Sınav süresi boyunca adayların dışarı çıkmalarına veya sınavla ilgili olmayan materyalleri kullanmalarına izin verilmeyecek.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL/2 sınav sonuçları 15 Ağustos 2025 tarihinde erişime açılacak. ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçlar, kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile görüntüleyebilecek.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar puanları lisansüstü program başvurularında veya akademik dil yeterliliği belgelerinde kullanabilecek.