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YÖKDİL/2 geç başvuruları ne zaman? ÖSYM tarihi açıkladı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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YÖKDİL/2 geç başvuruları ne zaman? ÖSYM tarihi açıkladı!
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YÖKDİL geç başvuru tarihleri, yabancı dil puanını belgelemek isteyen adaylar tarafından merak ediliyor gündeminde yer alıyor. Geç başvurular sayesinde, yılın ikinci YÖKDİL sınavı için adaylar bir şans daha yakalayacak.

ÖSYM’nin 2025 yılı sınav takvimi kapsamında, sınava katılım sağlayacak adaylar için detaylar araştırılmaya başlandı. Sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte YÖKDİL geç başvuru tarihleri de netlik kazandı.

YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YÖKDİL/2 başvuru sürecini kaçıran adaylar için YÖKDİL geç başvuruları 25 Haziran Cuma gününe kadar alınacak.

YÖKDİL/2 geç başvuruları ne zaman? ÖSYM tarihi açıkladı! - 1. Resim

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL geç başvuru işlemlerini tamamlamak isteyen adayların, 750 TL geç başvuru ücretini yatırması gerekiyor. Ödeme işlemleri, ÖSYM’nin belirlediği sistem üzerinden yapılabilecek.

YÖKDİL/2 geç başvuruları ne zaman? ÖSYM tarihi açıkladı! - 2. Resim

YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, yılın ikinci YÖKDİL sınavı 27 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak. Adaylar sınava, belirtilen sınav merkezlerinde katılabilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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