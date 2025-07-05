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Zamlı emekli maaşları bu ay yatacak mı? Zam farkı ödemeleri için gözler Temmuz ve Ağustos'ta

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Zamlı emekli maaşları bu ay yatacak mı? Zam farkı ödemeleri için gözler Temmuz ve Ağustos&#039;ta
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TÜİK, Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla beraber memur ve emeklilerin 6 aylık zam oranı netleşti. Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı emekli maaşlarına eklendi. Milyonlarca emekli zamlı maaşların ödeceği tarihe odaklandı. Peki, Zamlı emekli maaşları bu ay yatacak mı? İşte tüm ayrıntılar...

Emeklilere Temmuz-Aralık aylarına kadar alacakları zam belli oldu. Şimdi ise hesaplara yatırılacak zamlı maaşlar beklenmeye başlandı. 

Zamlı emekli maaşları bu ay yatacak mı? Zam farkı ödemeleri için gözler Temmuz ve Ağustos'ta - 1. Resim

TÜİK’in 3 Temmuz'da açıkladığı 6 aylık enflasyon verileriyle beraber Temmuz-Aralık dönemi zam oranları açıklığa kavuştu. Bahsi geçen oranlardın ardından milyonlarca kişi, "Zamlı emekli maaşları bu ay yatacak mı?" sorusuna cevap aramaya başladı. İşte 2025 Temmuz maaş ödeme takvimine dair gelişmeler...

Zamlı emekli maaşları bu ay yatacak mı? Zam farkı ödemeleri için gözler Temmuz ve Ağustos'ta - 2. Resim

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI BU AY YATACAK MI?

2025 temmuz ayı maaş zamlarının belli oldu. Zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. 

Zamlı emekli maaşları bu ay yatacak mı? Zam farkı ödemeleri için gözler Temmuz ve Ağustos'ta - 3. Resim

Emeklilerin zamlı aylık ödemeleri ise statülerine göre farklı tarihlerde hesaplara geçmektedir. SSK emeklileri, tahsis numaralarına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını alacak. Bağ-Kur emeklilerinin zamlı ödemeleri ise 25-28 Temmuz'da hesaplara aktarılacaktır.

Zamlı emekli maaşları bu ay yatacak mı? Zam farkı ödemeleri için gözler Temmuz ve Ağustos'ta - 4. Resim

Tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri şu şekildedir;

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Zamlı emekli maaşları bu ay yatacak mı? Zam farkı ödemeleri için gözler Temmuz ve Ağustos'ta - 5. Resim

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında, Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde, Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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