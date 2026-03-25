Hamîd-üt-Tavîl hazretleri, Tâbiîn’in meşhur hadîs âlimlerindendir. Basra’da yaşadı ve 143 (m. 761)’de namaz kılarken vefât etti.

Bu zât rivâyet ediyor:

Peygamberimiz “aleyhisselâm”, bir gün çok zayıf, kuş yavrusu gibi olmuş bir kişiye rastladı.

Dikkatini çekmişti.

O kişiye dönüp;

“Sen Allahü teâlâdan bir şey istiyor muydun?" diye sordu.

O kimse cevâben;

"Evet yâ Resûlallah!" dedi.

Sordular ki:

"Ne istiyordun?”

O kişi de;

"Allah’ım! Bana âhirette ne ile cezâ vereceksen onu dünyâda ver, diye duâ ediyordum” dedi.

Resûl-i ekrem;

"Sübhânallah! Sen buna tâkat getiremezsin. Sen, ‘Allah’ım! Bize dünyâda da âhirette de iyilik ver ve bizi Cehennem azâbından koru’ diye duâ et" buyurdu.

● ● ●

Bir gün de bu zâta;

“Bize namâzın üstünlüklerinden bahseder misiniz efendim” dediler.

Cevâbında;

“Doğru kılınan bir namaz, peygamberlerin sünneti, meleklerin sevdiği, yerin ve göklerin nûru, bedenin kuvveti, rızkın berekâtı ve duânın kabûlü, ölüm meleğine şefâatçi ve kabirde ışık, Münker ve Nekir’e cevaptır” buyurdu.

