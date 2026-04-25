Tebe-i tâbiîn’den Muhammed bin Nadr el Hârisî hazretleri, Kûfe'nin en âbidi diye tanınır.

Yanında ölümden bahsedildiği zaman çok mahzunlaşır ve kemiklerinden “gıcırtı" sesleri gelirdi.

Bu zâtın, Müslim isminde bir kimseden alacağı vardı.

Ona haber gönderip;

"Falan gün geleceğim, alacağımı hazırla" dedi.

O da parayı hazırladı.

Ama gidip de almadı.

Ona, birini gönderip;

"Sendeki alacağımı almaktansa, hediye etmem, benim için daha hayırlıdır. Onun için, alacağımı sana hediye ettim" buyurdu.

● ● ●

Bir gün de sevdiklerine;

“Ölüm acısı çok şiddetlidir” buyurdu.

“Nasıl?” dediklerinde;

“Sanki bir diken dalını, bir kişinin içine koymuşlar, kuvvetli bir kimse de onu çekiyor. Kestiğini kesiyor, kalan kalıyor gibi olur” buyurdu.

● ● ●

Bir gün de bâzıları;

“Efendim, dertlerden kurtulamıyoruz, bize ne tavsiye edersiniz?” diye sordular.

Cevâbında;

“Duâ eder, yalvarırsanız, hiç gam kalmaz. Duâ etmemek, kederlerin en büyüğüdür. Allahü teâlâ, duâ edenleri sever. Ayrıca dertleri, belâları, büyük nîmet bilmelidir” buyurdu.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...