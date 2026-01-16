Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
“Halka nasîhat et yâ Alî!.."

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Alî bin Vehb-i Sincârî hazretleri, Irak'ta yaşıyan büyük evliyâdandır.

Yedi yaşında Kur’ân-ı kerîmi ezberledi.

On üç yaşında Bağdat'a gitti.

Derin âlimlerden ders okudu...

Bütün bu ilimlerde tam olarak yetişti.

Bir gece rüyâsında Ebû Bekr-i Sıddîk hazretlerini gördü.

Büyük sahâbî ona bir “takke” giydirdi.

Uyandığında başında buldu takkeyi.

Birkaç gün geçti...

Ve bir gece yattı.

Hızır aleyhisselâm rüyâsına girdi ve “Yâ Alî!.. İnsanlara dînimizin emirlerini söyle, onlara anlat” buyurdu.

Az zaman geçti.

Resûl-i ekrem hazretlerini rüyâda gördü.

Efendimiz kendisine;

“Halka nasîhat et” buyurdu.

Bu mânevî îkazı aldı.

Ve nasîhate başladı.

Çok faydalı oldu Allah'ın kullarına.

Ayrıca ziraatla uğraşırdı.

Çift sürer, tohum eker, hasat yapardı.

Bir gün tarlasında çift sürüyordu.

Öküzün biri düşüp öldü ansızın.

Hayvanı boynuzundan tuttu.

“Yâ Rabbî! Bunu dirilt” diye yalvardı.

Günahsız ağızla yalvarmıştı.

Duâ, ânında kabûl oldu.

Ve hayvan dirilip kalktı...

