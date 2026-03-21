"Hısım akrabâna iyilik ediyor musun?"

Evliyânın büyüklerinden Fudayl bin İyâd hazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti.
Yakınları, bu büyük zâta, birini methederken;
"O, hiç tatlı yemez" dediler.
Hazret-i Fudayl;
"Tatlı yememek, mârifet midir?" buyurdu.
Sordular bu defâ:
"Mârifet nedir efendim?"
Büyük velî;
"Ahlâkı nasıl, yakınlarına güzel davranıyor mu, hısım akrabâsına iyilik ediyor mu, ayrıca birine kızdığı zaman öfkesini yeniyor mu? Kişinin fazileti, işte bunlardan belli olur" buyurdu.
● ● ●
Bir gün de bu zâta;
"Tasavvuf nedir efendim?" diye sordular.
Cevâben;
"Günah işlemek arzusunu kalbinden söküp atmaktır!" buyurdu.
Ve şunu anlattı:
Alî bin Ebî Tâlip “radıyallahü anh” bâzı insanların eğlendiklerini görünce, onlara;
“Niçin eğleniyorsunuz?’ diye sordu.
Onlar cevâben;
“Bugün bizim bayramımızdır” dediler.
O vakit Hazret-i Alî;
“Günah işlemediğimiz gün de, bizim bayramımızdır” buyurdu.