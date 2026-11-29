Hazret-i Fâtıma-tüz Zehrâ (radıyallahü anhâ), Resûlullah Efendimizin Hazret-i Hatîce'den olan dört kızından en çok sevdiğidir.

İmâm-ı Hasan ve İmâm-ı Hüseyin (radıyallahü anhümâ) küçükken hastalanmışlardı… Bunun üzerine Hazret-i Alî ve Fâtıma-tüz-Zehrâ ile hizmetçileri Fıdda; çocuklar iyi olursa üç gün oruç tutmayı adadılar.

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Çocuklar sıhhat buldu. Onlar da ilk orucu tuttular. İftar zamanı geldi. Tam o saatte kapıya bir yetîm gelip "Açım… Allah için biraz ekmek verin" dedi. Bunun üzerine kendi yiyeceklerini ona verip su ile iftâr yaptılar ve ikinci günün orucuna niyet ettiler.

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Yine iftâr vakti oldu. Sofra kuruldu... Tam yiyeceklerdi ki bu defâ kapıya bir fakir gelip "Çok açım... Allah rızâsı için yiyecek bir şeyler verin" dedi. Her biri yiyeceklerini ona verip üçüncü günün orucuna başladılar.

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Yine akşam oldu. Sofra hazırlandı. Tam yiyeceklerdi ki bu defâ da kapıya bir esîr gelip yiyecek istedi. Onu da boş çevirmeyip yiyeceklerini ona verdiler ve su ile iftâr ettiler. Bunun üzerine bir âyet-i kerîme geldi. Ve onları metheyledi.

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Resûl-i müctebâ hazretleri, "Kızım Fâtıma'yı Alî'ye vermeyi Rabbim bana emreyledi… Allahü teâlâ, her peygamberin sülâlesini kendinden, benim sülâlemiyse Alî'den halk eylemiştir" buyurdular.