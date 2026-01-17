“Üzülme, eski hâllerine yine kavuşacaksın!”

Alî bin Vehb-i Sincârî hazretleri zamânında, Hemedân'da bir kimse vardı ki, “melekût âlemi”ni görüyordu.

Bir müddet sonra kaybetti bu hâlini.

Çok üzülüp tövbe ve istiğfâr etti!

Bu hâlini tekrar kazanabilmek için bir “Allah adamı” aradı diyâr diyâr.

Bu zâtı tavsiye ettiler.

Çok sevinip çıktı hemen.

Geldi bu velîyi ziyârete.

Derdini söyleyip himmet ve yardımını ricâ etti.

O da kendisine;

“Üzülme. Eski hâlinden daha yüksek hâllere kavuşursun inşallah” buyurdu.

Adam çok sevindi;

Ve sordu ki:

“Sahi mi efendim?”

“İnşallah kardeşim” buyurdu.

Ardından;

“Gözünü kapat!” dedi.

Adam gözünü kapatınca, “melekût âlemini” gördü yine.

Buyurdu ki:

“Bu, senin önceki hâlin. Bir daha kapat bakalım. Bu defâ neler göreceksin.”

Bir daha kapatınca, yerden tâ Arş'a kadar bütün âlemleri âşikâr gördü bu defâ.

Son olarak;

“Gözünü aç ve bir adım at” buyurdu.

Adam gözünü açıp bir adım atınca, Hemedân'da buldu kendini...

