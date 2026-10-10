Resulullah'ın iki ciğerparesi Hazreti Hasan ve Hüseyin

Bir gün Resulullah Efendimize Cebrâil aleyhisselam geldi ve dedi ki: "Torunlarını çok seviyorsun, fakat ikisi de şehit olacaklardır!.."

Efendim, bugün miladi takvime göre (680) Hazreti Hüseyin'in Kerbelâ'da şehit edildiği gündür. Bugün Resulullah Efendimizin o mübaret torunlarından bahsederek köşemizi ziynetlendirmek istedik...

Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ehl-i beytin göz bebekleridir. Babaları Hazreti Ali, anneleri ise Resulullahn kızı Fatıma-tüz-Zehra’dır. Peygamber Efendimiz buyurdu ki:

"Fatıma, Cennet kadınlarının üstünü, Hasan ve Hüseyin de Cennet gençlerinin yüksekleridir.)

Bir gün Resulullah Efendimiz, mübarek torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i seviyordu. Cebrâil aleyhisselam geldi ve dedi ki:

"Torunlarını bu kadar çok seviyorsun, fakat ikisi de şehit olacaklardır!.."

Abdullah ibni Abbas hazretleri anlatır:

Resulullahın huzurunda idim. Fatıma ağlayarak gelip, dedi ki:

"Babacığım, Hasan ve Hüseyin evden oyun için çıkmışlardı, uzun müddet geçti, hâlâ dönmediler. Ali de evde yok ki gidip onları arasın."

Resulullah Efendimiz;

-Ya Fatıma, üzülme, Allahü teâlâ onları korur, buyurdu ve;

"Ya Rabbi, o ikisini, eğer denizde iseler de, inâyet kayığın ile kenara getir. Eğer sahrada iseler de, hidayet rehberin ile evine getir" diye dua etti. Cebrail aleyhisselam gelip, dedi ki:

-Ya Resulallah, hiç elem çekme ki, o iki Şehzadeniz Neccaroğullarının bahçesinde emniyettedirler. Allahü teâlâ onları muhafaza için iki melek vazifelendirmiştir. Kanatlarını onlara gerip, hizmetleri ile meşguldürler.

Resulullah Efendimiz o bahçeye doğru yola koyuldular. Onları alıp eve dönerken, Hüseyin'i melek taşıyordu. Ebu Eyyub-i Ensari görünce, meleği hissetmeyip, zannetti ki, ikisini de Resulullah götürmektedir. Dedi ki:

-Ya Resulallah, birini bana verin, yükünüzü hafifleteyim. Resulullah Efendimiz buyurdu ki:

-Ya Eba Eyyub! Bunlar dünyada mükerrem, ahirette muhteremdir. Valideleri kendilerinden eşref ve efdaldir..."

Evet, Peygamber Efendimizin üzerlerine titrediği bu iki ciğerparesinin dünyadaki sonları ne hikmettir ki hazin bitmiştir. Hazreti Hasan hanımı tarafından zehirlenmiş, hazreti Hüseyin de Kerbelâ'da şehit edilmiştir.

Resulullah Efendimiz;

(Hüseyin benden, ben Hüseyin'denim, Allahü teâlâ Hüseyin'i seveni sever) buyurdu... Biz de o mübarek İmamları seviyoruz. Şefaatlerine kavuşuruz inşallah...

Ahmet Demirbaş'ın önceki yazıları...