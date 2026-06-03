Benim bu feryadımı duyun lütfen

Feridun Ağabey, bu sorunumu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına da CİMER üzerinden gönderdim. Sizin aracılığınızla yetkililerimizle de paylaşmak istiyorum... Benim derdim şudur: İstanbul’da yapılan sosyal konut projesine kayıt olduk. Yıllar sonra kurada asıl listede adımız çıktı. Ekrandaki görüntümü sizlere sundum. Bu habere çok sevindik. Fakat nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde yeniden baktığımda çıkan bu kuranın iptal edildiğini fark ettim. Paramı da iade ettiler ama yaşadığım hayal kırıklığımın üzüntümün, çaresizliğimin haddi hududu yok. Başımızdan aşağı kaynar sular döküldü. Ben emekliyim. 20 bin lira maaş alıyorum. 15 bin lira ev kirası ödüyorum. Geçinemiyorum. Ailem ile ayrılma noktasına geldik. Çocuklarım var, hepsi evli; erkek çocuklar da kirada. Hâliyle hiçbiri bana yardım edemiyor. Köyde annem bana 1000 metrekare tarla verdi “git ev yap otur” diye, onu da yapamıyorum. Düşünüyorum, desem ki: “Efendim ya bana yardım edin sosyal konutlardan bir ev verin ya da o tarlaya ev yapılmasına yardım edin.” Gerçi bu sefer de hanım köye gitmek istemiyor. Bu gidişle her hâlimde ailem parçalanma tehlikesini yaşıyor. Benim feryadımı duyun lütfen. Allah rızası için bu işim ile ilgilenin. Saygılarımla...

Şaban Bıyıklı/Sancaktepe-İstanbul

Evlatlarımız için neler yapabiliriz?

Zihnimizi tehdit eden; televizyon dizileri, mafya özentili yapımlar, ahlaksızlığı ve sapkınlığı teşvik eden filmler, şiddeti normalleştiren bilgisayar oyunları ortada. Tüm bunlarla mücadele eden kurum kuruluş ve yetkilerle birlikte siz de çocuklarınızı mümkün olduğunca uzak tutun.

Yine sağlığımızı tehdit eden; birçok katkılı gıdalar, bağımlılık yapan kimi içecekler, şeker hastalığından kansere, tansiyon ve iç hastalıklara kadar sebep olan birçok markette satılan benzeri ürünleri öğrenip çocuklarınızı uzak tutun. Bunlara karşı kontrol mekanizması, kurum veya yetkililere rağmen siz de bireysel olarak tedbirli olun ve mümkün olduğunca endüstriyel ürünlerden uzak durun.

Güvenliğimizi tehdit eden; birçok ruh hastası, sapık, şiddet bağımlısı ve kötülük yapmak için fırsat kollayan kimselere karşı sokaklarda, çocuk parklarında, okullarda ve aklınıza gelebilecek her yerde dikkatli olun. Siz güvenliğini sağlayamazsanız o çocuklar kendini korumayı sizin kadar düşünemeyebilir.

Çok zor zamanlardan geçiyoruz. Eskiden mahalleler arasında top oynanırdı. Anneler yemek yaparken çocuklar sokaklarda vakit geçirirdi. Her sokak başında kamera da yoktu. Şimdi sokakta çocuğun elini bırakamaz olduk. Katkılı gıdalar vardı ama günümüzdeki kadar yaygın değildi. Meyve ve sebzeden koku ve tat alırdık. Filmler ve diziler iyi değildi ama günümüzdeki kimi diziler kadar pespayelikler yoktu... Bu konuda liste uzar gider. Bu hakikatleri reddetmenin kimseye bir faydası yok. Herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışacak. El birliğiyle hem kendimizi hem çocuklarımızı hem ailemizi korumaya sağlıklı beslenmesine; ülkesine milletine devletine faydalı bireyler olmasına çalışacağız.

Serhat Arvas

Çevre bilinci vatan şuuru

Vatanımızın her tarafında, her yerinde, günden güne çevre/coğrafya ekosisteme zararlı madde ve atıklar hızla artmaktadır. Bu itibarla, acilen “mıntıka/çevre/coğrafya/ orman temizlik ve koruma seferberliği başlatılmalıdır. Cezai müeyyideler (yaptırım) uygulanmalıdır.

Ayrıca her tarafa “Çevre, coğrafya, ağaç bilinci olmayanın vatan bilinci yoktur” benzeri slogan tabelaları konulmalıdır.

“Bir vatandaş-Balıkesir”

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