"Size bu mektubu annem için gönderiyorum"

"Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da ahirette onun sıkıntısını giderir... Feridun Ağabey, inşallah sağlığın sıhhatin yerindedir. Rabbim kimseyi özgürlüğünden mahrum etmesin. Ağabey size belgelerini de gönderdiğim gibi ben 18.06.2017 tarihinden bu yana 9 yıldır cezaevindeyim. Yıllarca da cezaevinde kalacağım. Size ek belgede gönderdiğim gibi hasta bir annem var. Ellerinden öper bir de oğlum var. Annemin kanser nedeniyle her iki göğsü alındı. Beş vakit namazını kılan evlatlarına saçını süpürge eden bir Anadolu kadınıdır. Allah ondan ve tüm annelerden razı olsun.

Size bu mektubu da annem için gönderiyorum. Annem kanserden sonra da şeker ve tansiyon hastası oldu. Şimdi de Alzheimer hastası oldu. Şu an yatalak durumda ve kız kardeşim bakıyor. Yutma melekesini de kaybetmiş durumda. Rabbim kız kardeşim ve eniştemden ve yeğenlerimden razı olsun. Ama artık iyice kötüleşti. Kemik erimesi de başladı. Konuşma kabiliyetini de %70 kaybetti. Cezaevlerinde şükür kameralı görüş sistemi var. Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ACEP (Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu) aracılığıyla arayıp annemin durumunu görebiliyorum. O hâlde beni gördüğünde konuşamasa da gözlerinin ışıldadığını görüyorum. Aklı gelip gittikçe beni hep soruyor “gelecek mi?” diyormuş. Telefonda konuşurken bana sadece “gel” diyor başka bir şey söyleyemiyor.

Ağabey cezaevlerinde mahkûmların birinci derecede yakınlarının cenazelerine gidilebildiği gibi ağır hastalıklarda ve yoğun bakımda ise devletin askeri, jandarması himayesinde son görüşe gidilebiliyor. Ancak bu, hükümlünün yol gidiş geliş masrafını kendisinin üstlenmesi ile mümkün oluyor. Benim ise ek belgede de arz ettiğim gibi hiçbir gelirim yok, param da yok. Allah rızası için Feridun Ağabey, benim sesimi duyurup hayır sahiplerinden bana bu konuda yol parası desteği sağlayabilir misin? Annemi son bir kez görebilme imkânı sunmak isteyen hayır sahiplerine sesimi duyurabilir misin? O kimselere ömrüm boyunca duacı olurum. Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Samsun Bafra’ya gidip gelmek için kırk ila altmış bin lira masraf çıkıyor. Allah rızası için on yıla yakındır mahkûm olan üç yıldır da annesini hastalıkları nedeniyle göremeyen bir mahkûma yardım elini uzatabilir misiniz? Size Cezaevi Müdürlüğünün resmî hesabını IBAN olarak gönderdim. Oradan benim ismimi yazıp 11 rakamdan oluşan havale açıklaması yaparak yatırıldığında cezaevi müdürlüğü bana ulaştırıyor. Allah kimseyi zorda bırakmasın” diyen değerli Sedat Avcı isimli okuyucumuz uzun mektubunuzu özet olarak yayınladık. Ayrıca mektubunuzu bu konularda mahkûmlarımıza yardımları ve hayırları ile bilinen MAHKÛMDER’e gönderdik. Bize gelen cevabi yazıda: “Bu mektupta olduğu gibi, bize de belgeli olarak pek çok nakit talebi geliyor. Fakat kuruluşumuzdan itibaren öyle bir kaynağımız olmadığı için nakit yardım imkânımız bulunmuyor. Bize gelen bu tür nakit taleplerine de 'bizim yardımlarımız nakdî değil, aynîdir' diye geribildirimde bulunuyoruz” denildi... Buradan sesinizi yetkililerimize ve hayır sahiplerimizi duyurduk. Bir vesile olduğunda sizi haberdar etmek dileğiyle Rabbim inşallah muradınıza kavuşmanızı nasip eder. Annenize de acil şifalar diliyoruz. F.A.

Durumumu gündeme getirebilir misiniz?

“Feridun Ağabey, sizleri de meşgul ediyorum kusuruma bakmayın. Ama biz de ancak sizlerin sayesinde sesimizi duyurup taleplerimizi ilgili makamlara iletiyoruz. Sizlerin vesilesi ile sesimi duyurup Eğirdir Huzurevinden Edirne Huzurevine naklim gerçekleşmişti. Ancak burada da akrabalarımdan beklediğim alakayı göremediğim için tekrar Eğirdir Huzurevine geri nakil işlemi için Bakanlığa dilekçe verdim Gelen cevapta 'Hâlen bulunduğunuz Edirne Huzurevi Sosyal Servis Birimine nakil istediğinizin bildirilmesi hâlinde nakil işleminiz yapılacaktır' deniliyordu. 03/08/2026 tarihinde denildiği gibi dilekçemi verdim. Dilekçemi takip ettiğimde henüz ilgili işlemin yapılması için Isparta’ya gönderilmemiş. Acaba bu prosedürün hızlanması bakımından durumumu gündeme getirebilir misiniz? Şimdiden teşekkürlerimi arz ederim.”

Ali Sarıtekin

Muhtarlarımıza görev ve yetki verilmeli

Ülkemizde, başta İstanbul olmak üzere büyük sel felaketleri yaşandı büyük can ve mal kayıplarına sebep oldu. Görülüyor ki belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız köy ve mahalle muhtarlarımızın koordineli çalışmaları gerekiyor. Vatandaş olarak önerim, köy muhtarlarımıza mahalle muhtarlarımıza ülke çapında ve görev yaptıkları köylerde çevre konulu ve doğal afetlere karşı tedbir alma, vatandaşı bilinçlendirme için eğitim verilmeli. Ülkemizde mülki amirliğin başlangıç noktası muhtarlıktır. Muhtarlarımıza çevre ve su konulu eğitim verilirken bazı yetkiler de verilmeli; çevre ve su kaynaklarından bilgilendirme raporu hazırlayıp idari makamlara bilgi verme yetkisi de verilmeli. İstanbul'un Beykoz ilçesinde Riva Deresi var, geçmişte Riva Deresi kirlenmemişti temiz akıyordu. Derede tatlı su balıkları vardı. İnsanlar Riva Deresi'ne balık tutmaya giderlerdi. Riva Deresi'nin çoğu yeri orman bölgesi olmasına rağmen ara ara yerleşim alanları ve iş yerleri, mermer atölyeleri derken şimdi dere neredeyse tamamen kirlenmiştir. Millet olarak su kaynaklarımızı şuursuzca kirletiyoruz. Onun için muhtarlarımıza da önemli görevler düşüyor. Ülkemizde örnek köyler ve örnek muhtarlar çıkarabilmeliyiz. Saygılarımla.

Nöbetçi Vatandaş-Hüseyin Aksu

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