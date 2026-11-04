Ucuz ete koşarken bilinçli tüketici olabilmek

"Feridun Ağabey, biz millet olarak genelde hep kolayı seçiyoruz. Sonra öfkelenirken hep karşımızdakine öfkeleniyoruz. Kendimizle ilgili hiç değerlendirme yapmıyoruz. Hayatı yaşarken sadece günü kurtarmak değil anlamaya çalışarak yaşayabilmek gerekmez mi? Geçtiğimiz günlerde bir süpermarket ucuz et kampanyası başlatmış. Tamam, helal olsun. Kendilerini tebrik ediyoruz. Vatandaş da ucuz ete izdiham yaşanacak şekilde hücum edip ihtiyacını görmeye çalışmış. Ama öte taraftan hayatın dengesini bozmamak adına böyle birkaç kez ucuz et almak için markete hücum olduğunda mahalledeki kasapların hâli ne olacak? Onlar dükkân kapattığında yarın hep marketten gelecek olan ete mahkûm olunmayacak mı? Bu sebeple mahalle bakkalımıza kasabımıza sütçümüze vb. sahip çıkmamız gerekmez mi?” diyen bilinçli tüketicimiz İstanbul’dan Mehmet Karaca, düşüncenizde haklılık payı olmakla birlikte uygulamada vatandaşın böyle bir sorumluluk almasını beklemek hayatın doğal akışına uymuyor. Hatta söz konusu vatandaş zaten o mahalle kasabına gidemediği için o ucuz ete gidiyor ise ne olacak?! Dolayısıyla esas olan kim ucuz satıyor hangisini yaşatmak lazım nerede denge kurmak gibi stratejileri tüketiciye yüklemek yerine üretimi artıracak yöntemlere gerek vardır. Bu anlamda Tarım ve Orman Bakanlığımızın, önümüzdeki yıl hayvan yetiştiricilerine 52 milyar 504 milyon lira destek sağlanacağı bildirilmiştir. İnşallah bu destekle önümüzdeki sene hem hayvancılıkta verim hem de üretimde kalite artışı gerçekleşmesi hedefleniyor. Bakanlığın açıklamasına göre üreticinin emeğinin korunması, işletmelerin ayakta kalmasının sağlanması en önemlisi de gençlerin tekrar kendi memleketlerine dönüp kendi topraklarında üretim yapabilmelerinin sağlanması gündemde... Yani sadece fazla hayvan yetiştirmek değil sağlıklı ve kaliteli üretimin önünü açmak da hedefleniyor. Doğru olan buydu... Olması gereken buydu... Bu bakımdan Bakanlığımızın bu çalışmasını yürekten destekliyoruz. F.A.

Derdinizi bir kez daha yayınlıyoruz

“Feridun Bey kardeşim daha önce yayınladınız ama acılı anne olarak yalvarıyorum feryadımı Sayın Cumhurbaşkanımıza duyurmam için yardımcı olun. 61 yaşında acılı anne olarak yalvarıyorum, yalvarıyorum, yalvarıyorum... Çok çaresizim çıkmazdayız, çamura saplanmış çırpınan kuş gibiyim. 35 yaşında Serebral Palsi, epilepsi hastası kızımı kaybettim. Eşim emekli astsubay, Parkinson, şeker hastası, ben tansiyon, şeker hastasıyım başımıza gelen bir olaydan dolayı maddi olarak çökmüş durumdayım. Allah rızası için yardımcı olun, bittim tükendim. Yürümeye mecalim kalmadı. Ne olur... Ben de 8 yıl AK Parti İzmir Narlıdere Kadın Kolları Teşkilat Başkanı daha sonra ana kademede görev yaptım...”

Nuran Ülküye Sucu

Okulumuza kitap desteği bekliyoruz

Feridun Ağabey, Aydın'ın Germencik ilçesi Çamköy Ortaokulumuz için Okul Aile Birliği olarak kitap kampanyası başlattık. Okulumuzda 120 öğrencimiz bulunuyor. Kütüphanemiz var. Fakat kitap sayımız sadece 27 adet. Kitapseverlerin okulumuza kitap desteği sağlama konusunda desteklerini esirgemeyeceğini biliyoruz. Adresimiz: Çamköy Mahallesi Okul Caddesi No: 9 Germencik/Aydın. Köyümüze PTT Kargo dağıtım yapmaktadır. Şimdiden kıymetli bağışlarınız için teşekkür ederiz. Saygılarımızla.

Okul Aile Birliği

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