50 milyon dolarınız olsa...

Geçtiğimiz hafta, Sabancı ailesinin önemli isimlerinden iş kadını Dilek Sabancı "Bir insan için ne kadar para gerekli?" sorusuna cevap verdi. Sevgili Meliha Okur, radyo programında sormuş Dilek Sabancı'ya; 'Bir insan için ne kadar para gerekli' diye... Dilek Sabancı da '50 milyon dolar civarında' demiş... Kendisinin cümlelerini almak isterim: "İnsanın iyi bir evi olması, arabası olması, rahat yaşayabileceği bir parası olması ama bu para bana göre milyar dolarlar değil. Milyon dolarlar da yetebilir veya bazı insanlara 1-2 milyon dolar da yetebilir. Onun dışında istediği zaman seyahat edebilecek. 50 milyon ile 100 milyon dolarınız olsa rahat rahat yaşarsınız ama bence de 50-100 milyon dolara değil de daha düşük rakamlarla daha çok mutlu olabilmek daha büyük başarı. İyi bir işiniz olsun, eviniz olsun, arabanız olsun, hastalandığınızda hastaneye gidecek paranız olsun, denize merakınız varsa tekneniz olsun, başka insan ne ister ki? Steve Jobs hayatı boyunca para kazandığını ama dostlarıyla, sevdikleriyle paylaşamadığını ve paranın kanseri yenemediğini söylüyor. Bugünkü aklım olsa çevreme daha çok önem veririm diyor, bu çok büyük bir laf."

'Zenginin malı...' diye başlayan atasözümüz var ya; tam da o hesap. Geçen hafta öyle çok konuştu ki herkes bunu... Şahit olduğum birkaç şeyi yazayım...

* Yani kaç yaşındaysan 50 milyon, 100 milyon dolar yeter?

* Nasıl yani? 2,2 milyar liramız olacak? Kaç yaşındayken? Kaç yıl yeter ki?

* Lüks bir evin olacak, bir de araban. Yani Dilek Sabancı demiş ki, bir de tekne... Onlar varsa bu para yeter...

* Yok kardeşim, teknesi, lüks arabası olana o para yeter mi? Su yakmıyor ya bunlar... Zaten teknesi, lüks arabası olan 30 yıl onları kullanacak değil ya!

* Mesela 30 yaşında olsan, ömür 80 yıl civarı olsa, yılda 45 milyon, iyi para sanki? Ama yok ya... Birkaç yıl iyi yaşasan gerisi zor. Zengine göre yani...

* Bak en iyisi o parayı bankaya koyarsın. Faiziyle katlarsın.

* Yok daha neler... Faiz maiz olmaz bize. Altına yatırırım. Her yıl yüzde 30 artsa var ya...

* Çarptım böldüm, günlük 120 bin lira falan. Bilemedim ki şimdi... Az mı ne?!

* Valla biz o parayı bulsak, ne yapacağımızı şaşırır, kesin çarçur ederiz...

Daha bir sürü cümle var da... Bence yeter...

Siz de yaptınız mı hesap? Nasıl, yetiyor mu 50 milyon dolar rahat rahat yaşamak için? Kaç yıl yetiyor?

2 dakikacık bakış 1 trilyon $ kayıp

İş hayatında gün içinde anlık mesajlar, e-Postalar ve planda olmayan talepler sebebiyle çalışanların dikkati ortalama 2 dakikada bir bölünürken, yeniden odaklanma süresi 23 dakikayı buluyor. Bu da zihinsel yorgunluğu artırarak stresi tetikliyor. Microsoft'un Çalışma Trendi Endeksi'nde hesaplanmış bu rakamlar. Uzman Klinik Psikolog Neris Başkan Tüzer'e göre bu bölünmeler neticesinde artan zihinsel yük, stresi, kaygıyı, depresyonu, tükenmişlik seviyesini artırabiliyor. Almanya'da 492 ofis çalışanıyla yapılan bir araştırmada da çalışanların günde ortalama 2 saatten fazla süreyi iş bölünmeleriyle geçirdiği görülüyor. Bu da Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl dünya genelinde 12 milyar iş gününün kaybedilmesi anlamına geliyor. Bu da iş yerinde sağlık sebepli devamsızlıktan tam 15 kat daha fazla zaman kaybı anlamına geliyor ve bu kaybın yıllık faturası 1 trilyon dolara ulaşıyor. Çare mi? Uzmanlara göre, e-Posta cevaplarını, kısa notları, rutin yazışmaları gün içine yaymayın, onun için belli bir zaman ayırın ve bitirin, ertesi güne bırakmayın. Bir işi yarım bıraktığınızda mutlaka ona dönün ve bitirin. Gün sonunda ertesi günün önceliklerini belirleyin, programınızı yazın, yaptığınızın üzerini çizin...

