CHP için sonun başlangıcı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına karar verdi. Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti. Öte yandan usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada iddianame de kabul edildi.

9 sayfalık iddianamede mahkeme önemli bir karara imza attı. Mahkeme kararı; "diye devam ediyor.

Türkiye tarihinde bu bir içtihat oldu. Daha önce kurultayla ilgili hiç böyle bir karar alınmamıştı. İlk kez böyle bir şey görüyoruz. Cumhuriyeti kuran parti yolsuzluk ve hırsızlıkla anılıyor. Zaten İstanbul’da ve Ankara’da delegelere telefon, tablet, para verdiği netti. Mahkeme bu durumu netleştirdi ve CHP İstanbul il yönetimini görevden aldı.

Bu durum 15 Eylül’de Ankara’daki mahkemenin Mutlak Butlan vereceğini kesinleştirdi. Sanki İstanbul öncü gibi davrandı. Ankara da buna uyacaktır. Kemal Bey ya da başkası CHP yönetimini devralacaktır.

Bence CHP için sonun başlangıcıdır bu karar. Başlarına geleni anlamışlar mı, emin değilim. Partinin yeni bir plana ihtiyacı var. Mitingle, konuşmayla bu işler olmuyor...

Artık rüşvetle anılıyorlar. Çok sayıda belediyede yolsuzluk davası var. Hepsi uydurma demenin hiçbir anlamı yok.

Umarım toparlarlar. Bu arada parti kaynaklarına göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin yargı kararına tepki olarak istifa kararı alacak.

İstifa Senaryosu:

• Eğer Özel kendi iradesiyle istifa ederse, tüzük gereği yapılacak kurultayda yeniden aday olabilecek.• Ancak yargı kararı kapsamındasöz konusu olursa, bu durumda kurultayda adaylık hakkını kaybedecek.

CHP kulislerinde bu iki ihtimal arasındaki fark tartışılırken, Özgür Özel’in önümüzdeki günlerde nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.