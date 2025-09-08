CHP’nin kurultay davası bir an önce bitse

CHP’nin Ankara’daki davaları, İstanbul’daki davası bir an önce bitse artık. Çünkü gına geldi. Deliller, iddialar ortada. Ceza konusuna dâhil olan konularla ilgili davalar açılmış. 15 Eylül’de Ankara’da mahkeme de kararını verse ve CHP’nin akıbetini öğrensek...

CHP 21 Eylül'de olağanüstü kurultay kararı aldı. CHP 6 Nisan’da da olağanüstü kurultay yaptı. İstanbul’daki mahkeme tedbir kararı aldı. Nihai karar üst mahkemeler tarafından onaylanacak.

15 Eylül’dekararı verilirse bu kezkonusu gündeme gelecek. Bunun da açıklığa kavuşturulması lazım...

Yargı bu konuda hızlı davranmalı, çünkü gereken deliller de toplandı. Böylece CHP de önünü görsün, siyaset de. 6 Nisan’daki olağanüstü kurultay geçerli mi değil mi o da muamma. Bunların hepsinin artık bitmesi lazım...

Yolsuzluk davaları net davalar. Somut iddialar var. İzmir’de iddianameler yazıldı. Manavgat ortada. Antalya’da emniyet müdürü gözaltında. İstanbul’u zaten söylemeye gerek yok. Bunların üzerinden gidilmesi daha doğru...

21 Eylül’deki kurultay ne olacak, belirsiz. Yargı 15 Eylül’de umarım nihai kararını verir...

Herkesi yargılamakla tehdit etmek!

Sosyal medyada her gün bizi, iktidar değiştiğinde yargılanmakla tehdit eden bir güruh var. AK Partili siyasetçiler ve onları destekleyen herkesi aynı şekilde tehdit ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bile utanmadan hesap soracaklarını söyleyenler var.

Şu an yargıdan şikâyet edenler demek ki yaygıya talimat verip herkesi kodese tıkacaklar!.. Bunları söylerken de hicap duymuyorlar. Utanmazlık diz boyu...

Bu arkadaşlar yolsuzluk ve rüşvet iddialarının konuşulmasını istemiyorlar.istiyorlar...

Bu kafanın neden 70 yıldır iktidar olamadığı belli...

Şimdi bu tehdit edenleri mahkemeye verdik. Hepsi hâkim karşısında dut yemiş bülbüle dönecekler. Zaten bu tehdit edenler