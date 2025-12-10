Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, attığı gollerden sonra yaptığı el hareketiyle tüm dünyada gündem oldu. Genç futbolcunun viral olan gol sevinci milyonlarca kişi tarafından yapılmaya çalışırken hareketin anlamı ve nasıl yapıldığı merak ediliyor.

Milli futbolcu Kenan Yıldız, Serie A’da sergilediği başarılı performansın yanı sıra attığı gollerden sonra yaptığı özel sevinçle de dikkat çekiyor. Napoli maçında ağları sarsmasının ardından iki elini birleştirerek “yıldız” şekli yapan genç yetenek, bu hareketiyle taraftarların yoğun ilgisini topladı. Kısa sürede viral olan gol sevinci dünyanın dört bir yanında futbolseverler tarafından denenirken hareketin nasıl yapıldığı ve ne anlama geldiği merak konusu oldu.

KENAN YILDIZ’IN GOL SEVİNCİ NASIL YAPILIR?

Kenan Yıldız’ın gol sevinci, iki elin parmaklarının belirli bir şekilde birleştirilmesiyle ortaya çıkan bir “yıldız hareketi.” Bu hareketi yapmak, göründüğü kadar kolay değil. Parmakların birbirine dolanması ve el pozisyonunun doğru şekilde ayarlanması, denemelerde en çok zorlanılan kısım oluyor. Sosyal medyada birçok kullanıcı bu anları paylaşarak eğlenceli yorumlar yaptı.

Kenan Yıldızın gol sevinci nasıl yapılır, ne anlama geliyor?

Hareket, özellikle orta ve yüzük parmaklarının içe bükülmesi ve iki elin başparmakları aşağı dönük şekilde bir araya getirilmesiyle tamamlanıyor. Serçe parmakların birleşmesi ve arkada kalan elin diğer parmakları “yıldız görüntüsünü” destekliyor.

Kenan Yıldızın gol sevinci nasıl yapılır, ne anlama geliyor?

KENAN YILDIZ’IN GOL SEVİNCİ NE ANLAMA GELİYOR?

Gol sevinci, futbolcunun soyadına yapılan bir gönderme taşımakta. Kenan Yıldız’ın “yıldız” şeklini temsil eden el hareketi, hem soyadını anlatırken hem de taraftarların ona taktığı “Yıldız Çocuk” lakabını atıfta bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası