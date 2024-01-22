Tekrar aday gösterileceği dillendirilen bir belediye başkanının üstü çizildi. Sebebini soruşturdum.

dediler,

Geçen aylarda İyi Parti'li Ümit Dikbayır'ın açıklamaları gündeme oturmuştu. Dikbayır, Akşener'in elektrik mühendisi oğlu Fatih Akşener'in seçim kampanyasının arkasındaki gizli el olduğunu ve kendi ekibine 7-8 poşetle 200'er bin TL para dağıttığını söylemişti.

Siyasette, küçük büyük kamu kurumlarında evlat, eş, hısıma rezerve makamlar biliyoruz. Kayırmacılık, arkabacılık, hemşehricilik bu ülkenin baş belası.

nı ise geçen hafta duyduk. Sözcü gazetesinin yazdığına göre Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın öğretmen emeklisi babasına Merkez Bankası'ndatahsis edilmiş. Başkan yardımcısının odasına yerleşen Erol Erkan, etrafına talimatlar yağdırıyor, işten adam atıyormuş. Hatta iddia o ki, çalışanın birisini tokatlamış. Başörtülü bir personel, dayanamayıp CİMER'e şikâyet dilekçesi yazmış. Her şeyin güvenlik kamerası kayıtlarıyla sabit olduğunu söylemiş. Olay da böylece patlak vermiş!

Sözcü yazınca altında bir çapanoğlu aradımdedim. Nitekim gazete habereşeklinde alaycı bir başlık kullanmıştı.

Peki bir maksada matuf olmayan hiçbir habere imza atmayan, altı ay önce Hafize Gaye Erkan'ın ismi ilk dillendirildiğindediye güzellemeler yapan yeminli başörtülü düşmanı Sözcü, bu haberi niye yaptı? Habercilik refleksinin ötesinde bir şeyler var mıydı? Bilemiyoruz... Ancak Erkan ailesinden tatmin edici bir cevap gelmedi. Baba Erkansöylentileri içindemekle yetindi. Ama gölge başkan gibi davrandığı iddialarıyla ilgili bir şey söylemedi.diyemedi. Patronlar Dünyası internet portalineaçıklamasını yaptı. Baba değil, bürokratik ağzıyla... Gaye Erkan ise Amerika'dan yaptığı açıklamada haberlerinnitelikte olduğunu bildirdi.

Sözcü yazarı Uğur Dündardiyerek Merkez Bankası Başkanı ve ailesini savundu. Haberi yapan Sözcü muhabiri Erdoğan Süzer isesöyledi. Topa DW Türkçe de girdi. Bir banka yetkilisinin konuşturulduğu haberde benzer iddialar vardı.

Hafize Gaye Erkan'dan önceki başkanların hiçbiri hakkında bu tür şeyler işitmedik. Endiye sunulan Durmuş Yılmaz'ın ailesinin ayakkabılarını kapı dışına çıkarmasıydı. Ki, görevi teslim ederken o ayakkabıyı hepsinin kafasına geçirdi. Hakkında özür yazıları yazıldı.

Erkan'ın selefi Şahap Kavcıoğlu'nun MB'nin başına getirildikten sonra yakınlarınadiye mesaj attığını duymuştum.

MB Başkanlığı, ateşten gömlek. Amenna. Ama

Roketi erkenden nasıl fırlatacaktık?

İlk astronotumuzu gönderdik. Uzaya Türk mührünü vurduk. Pilot Alper Gezeravcı, on yılların hayalini gerçekleştirerek büyük gurur yaşattı.

Bugünleri görenlerin, şahit olduklarını torunlarına anlatacağından şüphem yok. Bizim de meslekî bir anımız oldu. Şöyle ki...

Astronotları taşıyan roketin 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de uzaya fırlatılacağı duyuruldu. Tarihe not düşmek adına, manşetimizi erkenden hazırladık. Baskı saatimiz fırlatmadan önce olduğu için fırlatılmış gibi yazdık. Refiklerimizin de aynısını yaptığını tahmin ediyorum. Yazılı gazeteciliğin cilvesi bu ya! Saat 21.00 gibi törenin iptal olduğunu, roketin bir gün sonra ateşleneceğini öğrendik. Gececi arkadaşlarımız apar topar manşetimizi yıkıverdi. Bereket ki o gün maç dolayısıyla geç baskı vardı. Taşra okurlarımıza mahcup olmaktan kurtulduk... Ve ertesi gün geldi çattı. Bizde endişe vardı. Ya yine fırlatma olmazsa? Bu sefer haberimizde ihtiyatlı ifadeler kullandık. Neyse ki denildiği saatte uzay yolculuğu başladı. Biz de birçektik. Hem rahatladık hem çok sevindik! Yolun açık olsun Türkiye'm! Kimileri burun kıvırsa, kulp taksa da tarih, Alper Gezeravcı'nın da, müthiş irade örneği sergileyerek ülkemize ilkleri yaşatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hakkını teslim edecektir.