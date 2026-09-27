AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ilişkin tartışmalara son noktayı koydu. Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin tartışmalara net cevap verdi. Muhalefetin bu konudaki açıklamalarını “spekülasyon” olarak nitelendiren Çelik, “AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır” dedi.

Ömer Çelik açık açık ilan etti: Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan

ÇELİK'TEN ADAYLIK MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olup olmayacağı ve AK Parti içerisinde bu konuda tartışma yaşandığı yönündeki açıklamalarına cevap veren Çelik, partisinin tutumunun net olduğunu belirtti.

Çelik, "AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

"BÜTÜN TARTIŞMALAR MUHALEFETİN SPEKÜLASYONUDUR"

AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı konusunda daha önce de güçlü açıklamalar yaptığını belirten Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına da işaret etti.

Çelik, "Onun dışındaki bütün tartışmalar muhalefetin kendi iç gündemidir, kendi spekülasyonudur" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERDE DE CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZDIR"

Çelik, AK Parti teşkilatlarının ortak iradesinin de Erdoğan'ın adaylığı yönünde olduğunu ifade ederek, "AK Parti'nin ilkeleri, AK Parti'nin dava şuuru, AK Parti teşkilatlarının ve bütün arkadaşlarımızın ortak iradesiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki seçimlerde de Cumhurbaşkanı adayımızdır" dedi.

Cumhur İttifakı ortaklarının açıklamalarına da değinen Çelik, Devlet Bahçeli'nin yanı sıra Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti ve HÜDA PAR'ın liderlerinin de bu doğrultuda açıklamalarda bulunduğunu söyledi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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