Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Ömer Çelik açık açık ilan etti: Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ilişkin tartışmalara son noktayı koydu. Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Kaydet
|

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin tartışmalara net cevap verdi. Muhalefetin bu konudaki açıklamalarını “spekülasyon” olarak nitelendiren Çelik, “AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır” dedi.

Ömer Çelik açık açık ilan etti: Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan
Başlık ResmiÖmer Çelik açık açık ilan etti: Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan

ÇELİK'TEN ADAYLIK MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olup olmayacağı ve AK Parti içerisinde bu konuda tartışma yaşandığı yönündeki açıklamalarına cevap veren Çelik, partisinin tutumunun net olduğunu belirtti.

Çelik, "AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

BAKMADAN GEÇME
AK Parti
POLİTİKA

AK Parti'den 'Fatma Betül Sayan Kaya' açıklaması: Affını istedi, Genel Başkanımız kabul etti

"BÜTÜN TARTIŞMALAR MUHALEFETİN SPEKÜLASYONUDUR"

AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı konusunda daha önce de güçlü açıklamalar yaptığını belirten Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına da işaret etti.

Çelik, "Onun dışındaki bütün tartışmalar muhalefetin kendi iç gündemidir, kendi spekülasyonudur" ifadelerini kullandı.

BAKMADAN GEÇME
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, fon krizi çözülecek!
EKONOMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, fon krizi çözülecek! '1 milyon TL' detayı ortaya çıktı

"ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERDE DE CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZDIR"

Çelik, AK Parti teşkilatlarının ortak iradesinin de Erdoğan'ın adaylığı yönünde olduğunu ifade ederek, "AK Parti'nin ilkeleri, AK Parti'nin dava şuuru, AK Parti teşkilatlarının ve bütün arkadaşlarımızın ortak iradesiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki seçimlerde de Cumhurbaşkanı adayımızdır" dedi.

Cumhur İttifakı ortaklarının açıklamalarına da değinen Çelik, Devlet Bahçeli'nin yanı sıra Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti ve HÜDA PAR'ın liderlerinin de bu doğrultuda açıklamalarda bulunduğunu söyledi.

BAKMADAN GEÇME
AK Parti’nin anket sonuçları açıklandı! Terörsüz Türkiye’ye kadınlardan rekor destek
GÜNDEM

AK Parti’nin anket sonuçları açıklandı! Terörsüz Türkiye’ye kadınlardan rekor destek
Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"AFFINI İSTEDİ, KABUL EDİLDİ"
AK Parti'den 'Fatma Betül Sayan Kaya' açıklaması
FON KRİZİNE İLİŞKİN NET MESAJ!
FON KRİZİNE İLİŞKİN NET MESAJ!
'Bizden veya başkalarından, kim varsa hesabını verecek'
"METREKAREYE 50 KG DÜŞEBİLİR"
Hangi illerde sel riski var? Orhan Şen sıraladı
AFFI YOK, EN AĞIRI UYGULANACAK
AFFI YOK, EN AĞIRI UYGULANACAK
Simitte tarife dışına çıkanlara ceza yağacak
"CHP KİRLİ SÜRECE SOKULDU"
Kılıçdaroğlu'ndan istifalar sonrası arınma mesajı
'
' "TÜRKİYE'YE GELMEM" DEDİ'
Aziz Yıldırım'dan o yıldız hakkında açıklama
'İNİSİYATİF FRANSA'YA GEÇTİ'
'İNİSİYATİF FRANSA'YA GEÇTİ'
Yunan basınından Türkiye itirafı! Miçotakis pes etti
"İÇİMDE UKDE KALDI"
Gökdeniz Karadeniz'den yıllar sonra gelen itiraf
İKİ KRİTİK İSİM GÖZALTINDA
İKİ KRİTİK İSİM GÖZALTINDA
Fon soruşturmasında yeni gelişme
KIRMIZI ALARM VERİLDİ
KIRMIZI ALARM VERİLDİ
İngiltere'deki ABD üssünde terör operasyonu!
3 FAİLİ MEÇHUL OLAY ÇÖZÜLDÜ
3 FAİLİ MEÇHUL OLAY ÇÖZÜLDÜ
"11, 15 ve 19 yıllık dosyaları aydınlattık"
YÜZYILIN FELAKETİ BÜYÜYOR
YÜZYILIN FELAKETİ BÜYÜYOR
İki ülkede yüzlerce şehir haritadan silindi!
'PARAYI YEDİNİZ Mİ, NE YAPTINIZ?'
'PARAYI YEDİNİZ Mİ, NE YAPTINIZ?'
Fenerbahçe'de kritik genel kurul toplantısı
ÇÖZÜM FORMULÜNÜ AÇIKLADI
ÇÖZÜM FORMULÜNÜ AÇIKLADI
İşte İstanbul'un ihtiyacı olan raylı sistem uzunluğu
BALKAN SOĞUĞU GERİ DÖNDÜ!
BALKAN SOĞUĞU GERİ DÖNDÜ!
Meteoroloji sıraladı, İstanbul dahil 26 il listede
TÜRKLERİN AHLAKİ ÇÖKÜŞÜ
TÜRKLERİN AHLAKİ ÇÖKÜŞÜ
Şu içine düştüğümüz duruma bakar mısınız?
GİZLİ ÜSLER İFŞA OLDU
GİZLİ ÜSLER İFŞA OLDU
İsrail'in gizlediği Gazze görüntüleri ortaya çıktı!
TRUMP SON KOZUNU KULLANDI
TRUMP SON KOZUNU KULLANDI
ABD ve Çin arasında yapay zeka savaşı!
"YANLIŞ KULAĞIM AMELİYAT EDİLDİ"
Narkozun etkisi geçince hayatının şokunu yaşadı!
MEMURLUKTAN MİLYARDERLİĞE
MEMURLUKTAN MİLYARDERLİĞE
Fon vurgununun arkasındaki ilginç isim
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Düğün kanlı bitti! Havaya ateş açtı, uzman çavuş hayatını kaybetti
Düğün kanlı bitti! Havaya ateş açtı, uzman çavuş hayatını kaybetti
Kaydet
"Bizden veya başkalarından, kim varsa hesabını verecek"
Kaydet
Fenerbahçe'de Mert Müldür için karar verildi: Yeni sözleşme için düğmeye basıldı
Mert Müldür için karar: Yeni sözleşme yapılacak
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.