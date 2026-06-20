Petrol çağından elektrik çağına: Dünya niçin nükleere dönüyor?

Dr. Mustafa Öztürk

Medipol Üniversitesi

Bir dönem nükleer enerjiye mesafeli duran ülkeler bugün neden tekrar nükleer santral yatırımlarını konuşuyor? Daha düne kadar nükleer enerjinin geleceğinin olmadığı yönünde yorumlar yapılırken, bugün dünyanın birçok ülkesinde yeni reaktör projeleri niçin gündeme geliyor? Bu sorular yalnızca enerji politikaları açısından değil, global siyasetin ve ekonomik rekabetin geleceğini anlamak açısından da önem taşıyor.

Aslında yaşanan dönüşümün temelinde çok basit bir hakikat yatıyor: Dünyanın enerji ihtiyacı hızla artıyor ve mevcut kaynaklar tek başına bu ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalıyor.

ENERJİNİN ROLÜ

Tarih boyunca enerji, devletlerin yükselişinde belirleyici unsurlardan biri oldu. Sanayi Devrimi'nin arkasında kömür vardı. Yirminci asrın ekonomik ve siyasi dengelerini büyük ölçüde petrol şekillendirdi. Petrol rezervlerine sahip ülkeler uluslararası sistemde önemli avantajlar elde etti. Savaşlar, ittifaklar ve ekonomik rekabet çoğu zaman enerji kaynakları üzerinden şekillendi.

Bugün ise yeni bir dönemin içindeyiz. Yirmi birinci yüzyılın enerji tartışmaları petrol etrafında değil, elektrik üretim kapasitesi etrafında şekilleniyor. Dijitalleşme, yapay zekâ, elektrikli araçlar, veri merkezleri ve yüksek teknoloji üretimi, tarihin hiçbir devrinde olmadığı kadar büyük bir enerji talebi oluşturuyor.

Artık yalnızca fabrikalar enerji tüketmiyor. Kullandığımız akıllı telefonlardan bulut sistemlerine, yapay zekâ uygulamalarından dijital bankacılığa kadar günlük hayatın her sahası devamlı enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bir yapay zekâ sisteminin çalışabilmesi için binlerce işlemcinin aynı anda faaliyet göstermesi gerekiyor. Veri merkezleri günün yirmi dört saati çalışıyor. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte enerji şebekeleri üzerindeki yük her geçen gün artıyor.

Bu sebeple günümüzde enerji, yalnızca ekonomik kalkınmanın değil, teknolojik gelişmenin de temel şartı olarak görülüyor. Güçlü bir enerji altyapısına sahip olmayan ülkelerin dijital dönüşüm yarışında öne çıkabilmesi giderek zorlaşıyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞIYLA ORTAYA ÇIKAN RİSK

Rusya-Ukrayna savaşı ise enerji güvenliği konusunu tekrar dünyanın gündemine taşıdı. Avrupa ülkeleri uzun yıllar boyunca Rus doğalgazına dayalı bir enerji politikası izledi. Bu durum ekonomik açıdan avantajlı görünse de savaşla birlikte enerji bağımlılığının ne kadar ciddi riskler doğurabileceği ortaya çıktı. Doğalgaz arzına ilişkin belirsizlikler enerji fiyatlarını yükseltti, üretim maliyetlerini artırdı ve birçok Avrupa ülkesini yeni enerji arayışlarına yöneltti.

Bugün “enerji güvenliği” mefhumu, “ulusal güvenlik” kavramının ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiriliyor. Çünkü enerjiye erişim problemi yaşayan bir ülkenin ekonomik büyümesini sürdürmesi, sanayi üretimini artırması ve sosyal refahı koruması oldukça güçleşiyor. Bu sebeple devletler sadece sınırlarını değil, enerji arzlarını da korumak mecburiyetinde olduklarının farkına varmış durumda.

Tam da bu noktada nükleer enerji yeniden önem kazanıyor.

NÜKLEER ENERJİ YENİ BİR TEKNOLOJİ DEĞİL

Nükleer enerji aslında yeni bir teknoloji değil. Ancak bugün yeniden ilgi görmesinin sebebi değişen küresel şartlar. Çünkü ülkeler artık yalnızca enerji üretmek istemiyor; aynı zamanda kesintisiz, öngörülebilir ve uzun vadeli enerji kaynaklarına ihtiyaç duyuyor.

Güneş ve rüzgâr enerjisi son derece önemli ve değerli kaynaklardır. Türkiye de son yıllarda bu alanlarda önemli yatırımlar gerçekleştirmektedir. Ancak yenilenebilir enerji kaynaklarının tabiat şartlarına bağlı olması, enerji politikalarında tek başına yeterli olmamalarına yol açmaktadır. Güneşin olmadığı saatlerde, rüzgârın yetersiz olduğu dönemlerde ya da talebin aniden yükseldiği zamanlarda enerji sisteminin başka kaynaklarla desteklenmesi gerekir.

Nükleer enerji bu noktada kesintisiz üretim kapasitesiyle öne çıkmaktadır. Bir nükleer santral, hava şartlarından müstakil şekilde uzun müddet elektrik üretebilmektedir. Bu sebeple birçok ülke yenilenebilir enerji kaynakları ile nükleer enerjiyi birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olarak değerlendirmektedir.

Bugün dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan gelişmeler de bu yaklaşımı doğrulamaktadır. Çin son yıllarda nükleer enerji yatırımlarını hızlandırmıştır. Amerika Birleşik Devletleri yeni nesil reaktör teknolojileri üzerinde çalışmaktadır. Rusya, nükleer enerji teknolojilerinin ihracatında önemli aktörlerden biri hâline gelmiştir. Birleşik Krallık, Güney Kore ve Hindistan da benzer şekilde nükleer enerji projelerine yatırım yapmaktadır.

FRANSA’NIN DİKKAT ÇEKEN STRATEJİSİ

Belki de en dikkat çekici örnek Fransa'dır.

Fransa onlarca yıldır enerji politikasını büyük ölçüde nükleer enerji üzerine kurmuştur. Elektriğinin önemli kısmını nükleer santrallerden üretmektedir. Bu sayede enerji arzında istikrar sağlayabilmekte, karbon emisyonlarını belirli seviyelerde tutabilmekte ve enerji konusunda dışa bağımlılığını azaltabilmektedir.

Son yıllarda yaşanan enerji krizleri Fransa modelinin yeniden gündeme gelmesine sebep olmuştur. Birçok ülke enerji maliyetleriyle mücadele ederken Fransa'nın görece daha avantajlı bir konumda bulunması dikkat çekmektedir. Bu durum nükleer enerjinin yalnızca teknik bir tercih değil, aynı zamanda stratejik bir yatırım olduğunu göstermektedir.

TÜRKİYE’NİN İHTİYACI NEDİR?

Türkiye açısından bakıldığında da benzer bir ihtiyaç söz konusudur.

Türkiye büyüyen ekonomisi, gelişen sanayisi ve genç nüfusuyla enerji talebi sürekli artan ülkeler arasında yer almaktadır. Sanayi üretiminden ulaşıma, sağlık hizmetlerinden dijital altyapılara kadar her alanda enerji ihtiyacı yükselmektedir.

Buna karşın Türkiye'nin petrol ve doğalgaz kaynakları sınırlıdır. Enerji ihtiyacının önemli bir bölümü dış kaynaklardan karşılanmaktadır. Bu durum yalnızca ekonomik maliyet oluşturmakla kalmamakta, aynı zamanda uluslararası gelişmelere karşı kırılganlığı da artırmaktadır.

Bu yüzden Türkiye'nin enerji politikalarında temel hedeflerden biri kaynak çeşitliliğini artırmaktır. Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali bu çerçevede değerlendirilmelidir. Akkuyu yalnızca bir elektrik üretim tesisi değildir. Aynı zamanda Türkiye'nin enerji güvenliği vizyonunun önemli bir unsurudur.

Ancak Akkuyu'nun önemi yalnızca üreteceği elektrik miktarıyla sınırlı değildir. Nükleer enerji yatırımları aynı zamanda yüksek teknoloji, mühendislik kapasitesi ve insan kaynağı açısından da önemli kazanımlar sağlamaktadır. Nükleer teknoloji, ileri düzey teknik bilgi gerektiren alanlardan biridir. Bu sebeple bu sahada yapılan yatırımlar yalnızca enerji üretimine değil, bilimsel ve teknolojik kapasitenin gelişimine de katkı sunmaktadır.

Bugün gelişmiş ülkelerin büyük bölümü enerji teknolojilerini stratejik sektörler arasında değerlendirmektedir. Çünkü enerji üretme kapasitesi ile teknoloji üretme kapasitesi arasında güçlü bir irtibat bulunmaktadır.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Elbette nükleer enerji söz konusu olduğunda güvenlik tartışmaları da gündeme gelmektedir. Çernobil ve Fukushima gibi hadiseler kamuoyunda haklı endişeler oluşturmuştur. Ancak burada önemli olan nokta, risklerin varlığı değil, risklerin nasıl yönetildiğidir.

Alman sosyolog Ulrich Beck'in geliştirdiği risk toplumu yaklaşımı bu hususta önemli bir perspektif sunmaktadır. Beck'e göre modern toplumlar teknolojik ilerleme sayesinde yeni imkânlar elde ederken aynı zamanda yeni riskler de üretmektedir. Nükleer enerji bu risklerin en görünür örneklerinden biridir.

Ancak modern dünyanın işleyişi riskleri tamamen ortadan kaldırmak üzerine kurulmamıştır. Ulaşım sistemlerinden sağlık teknolojilerine kadar kullandığımız pek çok araç belirli riskler taşımaktadır. Buna rağmen insanlar bu teknolojilerden vazgeçmemekte, riskleri azaltmaya ve yönetmeye çalışmaktadır.

Nükleer enerji konusunda da benzer bir yaklaşım geçerlidir. Günümüzde kullanılan yeni nesil reaktörler geçmişteki örneklere göre çok daha gelişmiş güvenlik sistemlerine sahiptir. Uluslararası denetim mekanizmaları sürekli güncellenmekte ve güvenlik standartları artırılmaktadır.

Aslında bugün sorulması gereken temel soru, nükleer enerjinin risk taşıyıp taşımadığı değildir. Asıl soru, hızla büyüyen enerji ihtiyacının hangi kaynaklarla karşılanacağıdır.

Çünkü enerji üretiminin yetersiz kaldığı bir dünyada ekonomik büyümenin sürdürülmesi mümkün değildir. Enerji maliyetlerinin yükseldiği bir ortamda sanayi rekabet gücü zayıflar. Enerji arzında yaşanacak kesintiler ise yalnızca ekonomik değil, toplumsal sonuçlar da doğurabilir.

Bu sebeple enerji politikaları artık teknik uzmanların tartıştığı dar bir alan olmaktan çıkmıştır. Enerji, doğrudan doğruya kalkınma, bağımsızlık ve gelecek meselesi haline gelmiştir.

Geçmişte devletlerin gücü sahip oldukları petrol rezervleriyle ölçülüyordu. Bugün ise elektrik üretim kapasitesi, enerji teknolojileri ve enerji güvenliği yeni güç göstergeleri arasında yer almaktadır. Yapay zekâdan savunma sanayine, ulaşımdan yüksek teknoloji üretimine kadar her alan daha fazla enerji talep etmektedir.

Dünya yeniden nükleer enerjiye yöneliyorsa bunun sebebi geçmişi unutmuş olması değildir. Bunun nedeni, geleceğin ihtiyaçlarının değişmiş olmasıdır.

AKKUYU BASİT BİR YATIRIM DEĞİL

Akkuyu'yu da bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Karşımızda yalnızca bir enerji yatırımı değil, Türkiye'nin enerji güvenliği, teknolojik gelişimi ve ekonomik bağımsızlığı açısından uzun vadeli bir stratejik tercih bulunmaktadır.

Nükleer enerji yatırımları, çoğu zaman yalnızca ürettikleri elektrik miktarı üzerinden değerlendirilmektedir. Oysa bu tür projeler enerji üretiminin ötesinde sonuçlar doğurmaktadır. Nükleer teknoloji; ileri mühendislik bilgisi, yüksek güvenlik standartları, uzman insan kaynağı ve uzun vadeli teknolojik birikim gerektiren alanların başında gelmektedir. Bu nedenle nükleer enerjiye yatırım yapan ülkeler yalnızca elektrik üretim kapasitelerini artırmamakta, aynı zamanda bilimsel ve teknolojik altyapılarını da güçlendirmektedir.

Türkiye açısından bakıldığında Akkuyu, enerji arzını çeşitlendiren bir yatırım olmanın yanında, yüksek teknoloji alanlarında yetişmiş insan kaynağının artmasına da katkı sağlayacaktır. Bugün dünyanın gelişmiş ekonomilerine bakıldığında enerji teknolojileri ile teknolojik kalkınma arasında güçlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Enerji alanında dışa bağımlılığı azaltan ülkeler, sanayide ve yüksek teknoloji üretiminde de daha rekabetçi bir konuma ulaşabilmektedir.

Bunun yanında enerji güvenliği, günümüz dünyasında yalnızca ekonomik bir mesele değildir. Enerjiye erişim; üretimden ulaşıma, sağlık hizmetlerinden savunma sanayine kadar birçok alanın kesintisiz biçimde işlemesinin ön şartıdır. Bu nedenle ülkeler enerji politikalarını artık kısa vadeli ihtiyaçlar üzerinden değil, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da dikkate alarak şekillendirmektedir.

Önümüzdeki yıllarda yapay zekâ teknolojilerinin yaygınlaşması, elektrikli ulaşım sistemlerinin büyümesi ve dijital ekonominin daha da genişlemesiyle enerji talebinin bugünkünden çok daha yüksek seviyelere ulaşacağı öngörülmektedir. Böylesi bir dönemde enerji üretim kapasitesi, ülkelerin ekonomik gücünü ve küresel rekabet kabiliyetini belirleyen temel unsurlardan biri olacaktır.

Bu nedenle Akkuyu'yu yalnızca bugünün enerji ihtiyacına yönelik bir yatırım olarak görmek eksik bir değerlendirme olur. Akkuyu aynı zamanda Türkiye'nin gelecekteki enerji talebine hazırlanma, teknolojik kapasitesini geliştirme ve uluslararası rekabet gücünü artırma hedeflerinin bir parçası olarak okunmalıdır.

Petrol çağının şekillendirdiği dünya düzeni yerini giderek elektrik çağının belirlediği yeni bir döneme bırakmaktadır. Bu yeni dönemde güçlü ülkeler, yalnızca enerji tüketen değil; enerjiyi güvenli, sürdürülebilir ve kesintisiz biçimde üretebilen ülkeler olacaktır. Türkiye'nin enerji politikalarında attığı adımlar da bu dönüşümün dışında değil, tam merkezinde yer almaktadır.

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