İyi haftalar…

Aşırı sıcaklar ve doğrusunu bildiğimiz yalanlar bizi çok bunalttı…

“Kendimle kavga etmekten milletle kavga edemiyorum hâli” var üstümde, bildiniz mi?

“Tanıştığımıza memnun oldum” dediğiniz kaç kişiden gerçekten memnun oldunuz?

Zor bir dönem, dolu bir kafa, hiçbir şeyi kaldıramayan bir bünye…

Hanımlar, ayaklarımızın üzerinde yeterince durduysak ben artık çömelebilir miyim, çok yoruldum…

NASA ile de görüştüm, öyle bir dünya yok!

İyilik yaptığımız kişiyi mi denize atıyorduk, n’apıyorduk gıı?

Aranızda Meteoroloji okuyan biri varsa bir baksın lütfen; bazılarının havası kimmiş?

Psikoloğum öfkemi yapıcı bir dille ifade etmemi istedi; kafasını duvara sürtüp minik tatlı kıvılcımlar çıkarmak istediğim insanlar var, ya sizin?

Ben kırıldığımı belli etmeyecek kadar güçlüyüm, kırılmayacak kadar değil!

-Cacık içinde güzel duracakken toplum içinde ziyan olup giden ne çok insan var!..

-Hişşt, haset tayfa… Bayılıyorsunuz giremediğiniz suları bulandırmaya…

Eğer köpeğin sana havlamaya başladıysa onu başkaları besliyor demektir, aynı şey insanlar için de geçerli…

Gereksiz insanlarla tartışmamak, kendinizi açıklamaya çalışmamak…

Sizi zehirleyen bağları koparmak, özel hayatınızı herkesle paylaşmamak...

İnsanlarla aranıza gerekli mesafeyi koymak...

Muhteşem bir “öz bakım”dır…

Sabah uyandığında, yataktan kalkıp evde biraz dolaşıp, salondaki kanepeye uzananlar; size de selam olsun…

Hiç kimsenin ve hiçbir şeyin peşinden koşamayız; çünkü saçlarımız bozuluyor…

-Hiçbir şeyi ikinci defa anlatacak kadar tahammülü ve ikinci defa soracak kadar merakı kalmayanlar birleşelim…

-Çıtırız diye mi kırılıyoruz anlamadım ki…

Biz millet olarak ‘kim ooo?' sorusuna verilen standart 'been' cevabının ses analizini yapıp, kişinin kim olduğunu anlayabilen eşsiz bir gene sahibiz…

-Suyun sesi güzel olmazdı; yoluna çıkan taşlar olmasa…

Kazandıkça bölüşemiyorsan ELİNİ sorgula… Konuştukça kırıcı oluyorsan DİLİNİ sorgula… Yürüdükçe menzilden çıkıyorsan YOLUNU sorgula… Ömür geçtikçe yerinde sayıyorsan GÜNÜNÜ sorgula… Sevildikçe vefasızlaşıyorsan GÖNLÜNÜ sorgula...

Hangi hâlde olursan ol SONUNU sorgula!..

Acele karar veren kişi, sonunda bin pişman olacağı hayal kırıklıklarına uğrar. Oku attıktan sonra değil, yayı gererken düşünmek lâzım.

***

Ne şan, şöhret, itibar.

Ne bir erdem, ne vakar.

Görmedim bir yücelik

Haddini bilmek kadar…

Herkese iyi haftalar…



Ninem diyor ki: Duvarı nem, insanı gam yıkar.

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