Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Abonelik
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

Aslan Kral kendini buldu

Hasan Sariçiçek
Hasan Sariçiçek hasan.saricicek@tg.com.tr
Dinle
Kaydet
0:00 0:00
1x
a- | +A

Aslan dün İzmir’de ilk yarıda kükredi; Göztepe’nin ikinci yarıdaki baskın futboluna rağmen 3-1 kazanmayı bildi ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakaladı, Galatasaray.

Buruk’un hakkı Buruk’a

Ancak eğri oturup doğru konuşalım!

Geçen hafta Galatasaray, Trabzonspor maçını Okan Buruk’un yanlış tercihleri yüzünden kaybettiyse dünkü zorlu Göztepe deplasmanını da yine Okan Hoca’nın radikal değişiklikleri, disiplinli ve cesur taktiğiyle kazandı.

Kilidi Barış açtı

Süper Lig’in en dikkat çekici maçlarından biriydi Göztepe-Galatasaray mücadelesi. Ligin en sağlam defans hattına sahip iki takım da yüksek tempoda oynadı. Fakat bir önceki Trabzonspor maçına göre 6 değişiklik birden yapan Okan Buruk yönetiminde kilidi açan Barış Alper’in erken kafa golü ve İlkay’ın ortasında Allan’ın ters vuruşuyla rahatlayan G.Saray alan bırakmadığı Göztepe’nin baskın futbolu karşısında ikinci yarıda hayli zorlandı.
İzmir temsilcisi 3-4-1-2 düzeninde oyunu rakip alana yıkarken hücumda Janderson ve Jeferson’un hızlı çıkışlarıyla kontralarla tehdit etti. Göztepe bir yan toptan Juan Santos ile farkı bire indirse de devamını getiremedi.
Kritik kurtarışlar yapan Uğurcan takımına nefes aldırırken Lemina, G.Saray adına fişi çekti.

Maçın adamı: Barış Alper

