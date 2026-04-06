Kerem’den hayat öpücüğü

Hasan Sariçiçek
Hasan Sariçiçek hasan.saricicek@tg.com.tr
Kerem'den hayat öpücüğü
Lider Galatasaray’ın Trabzon’da 3 puan bıraktığı haftada, 90+11’deki penaltı golü Fenerbahçe için Kerem’dem hayat öpücüğü oldu.

Maç tam bir strateji savaşıydı. İki taraf da inanılmaz iştahlı, tempolu ve kazanma hırsıyla doluydu. İki Cherif, bir Kerem’le iki fırsattan faydalanamadı Fenerbahçe. Başta Ersin olmak üzere kaleciler destanlaştı. Ancak 90+11’de Kerem her şeyi özetledi.

F.Bahçe ev sahibi avantajını ve kadro kalitesini kullanmaya çalıştı ama Beşiktaş’ın kompakt savunması ve hızlı geçişleriyle başa çıkmakta sıkıntı çekti.

Kante Orkun’u durdurdu

Beşiktaş ilk 10 dakikada iki net pozisyon yakaladı. İlkinde son dönemin formda ismi Orkun arka direğe nefis bir top kesti, Oh kafayı vurdu ama kaleci Ederson muhteşem çıkıp golü önledi. Sonrasında Orkun birkaç şut denedi ama oyuna ağırlığını koyamadı. Bunda en büyük pay Kante’yi özellikle Orkun’un yakınında oynatarak siyah beyazlıları durduran Domenico Tedesco’nun taktiğindeydi. Talisca gününde değildi, Cherif değişikliği yerindeydi. Beşiktaş tarafı boş durmadı. Olaitan’la etkili geldiler; penaltı noktasından çektiği şutta Oosterwolde son anda ayak koyup golü önledi. Cerny ileride top tutmakta zorlandı.

Haftaya kim gülecek?

Guendouzi bir ateş yaktı Kadıköy’de Gökhan Sazdağı’nın ters vuruşunda top, Beşiktaş fileleriyle buluştu. F.Bahçeliler “Gollll!” diye coştu. O da ne? Şok! “Nene, ofsayt mı, değil mi?”

Hakem ofsayta hükmetti. Gol iptal! Karar doğru; Nene değil Guendouzi ofsayt!

Maçın en heyecanlı ve kritik pozisyonu buydu. Sonuçta Kadıköy’de tam bir mücadele şöleni yaşandı. Kim kazandı, kim kaybetti derseniz… o da sahanın içinde kaldı, artık her maç final. Futbol işte böyle güzel! Hırs, taktik, mücadele… Hepsi bir arada. Haftaya bakalım, bakalım kimler gülecek!

Maçın adamı: Kerem Aktürkoğlu

