Şampiyonlar Ligi’ni istiyoruz!

Şampiyonlar Ligi’ne yükselmek istiyorsa Fenerbahçe rövanşta çok daha iyi skor üretmeli. Bu kadar basit gol mü yenilir? Maalesef! Göstere göstere geldi O. Lyon. Daha da acısı ilk kontra atakta golü buldu Fransızlar. Tolisso’nun ortasında Openda’nın kafası hançer gibi saplandı yüreğimize. Ah!

Tessmann’ın müthiş çalımlarında etten duvar ören Fenerbahçe savunması o kafa vuruşunu seyretti! Ederson’un yapacağı bir şey yoktu bu gole.

Greenwood gerçek yıldız

Fenerbahçe bu kadar kolay mı teslim olur? Hayır! Olmamalı. Jamaika asıllı İngiliz futbolcu Greenwood hızı, çabukluğu, bitiriciliği ve jeneriklik vuruşu ile O. Lyon’a kendini hatırlattı, “Ben, Fenerbahçe’yim. Burası Kadıköy buradan çıkış yok” dercesine. Ama bir golle iş bitmiyor ki…

Kartal risk aldı ama…

Tur için avantajlı skor peşindeydi İsmail Kartal risk aldı hücum ağırlıklı bir takım sürdü O.Lyon karşısına. Düşünce doğruydu ama kalabalık savunma yapan oyunu kendi yarı alanında kabullenen bir takıma karşı bu oyun zaferin habercisi olamazdı. Fransızlara karşı tempoyu artırmak ve yan paslarla oluşan boşluklardan Vedat’ı, Kerem’i, Talisca’yı pozisyona sokmak gerekiyordu.

Vedat’ı tanıyamadım… Belli ki hazır değil. Bir pozisyon var ki bildiğimiz Vedat onu rahat gol yapardı, yapamadı. O an “Asensio niye kulübede, Talisca niçin forvet arkasında köreltilir?” diye sordum kendi kendime. Bu skor turu zorlaştırdı, O. Lyon iyi pas yapan, ani hücuma çıkan fırsatçı bir takım. Rövanşta kontrollü ve dikkatli bir oyunla gol yemeden gol atmak şart.

Maçın adamı: Greenwood

Hasan Sarıçiçek'in önceki yazıları...