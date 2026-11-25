Ey dedeler ve nineler! Sizler, aile ağacının kökleri, geçmiş ile gelecek arasında kurulmuş en sağlam köprülersiniz.

Ey dedeler ve nineler! Bir ailenin geçmişten gelen tecrübesi, hatıraları, güzel gelenekleri ve manevi değerleri sizlerin gönlünde ve dilinde yaşamaktadır. Bu sebeple sizlerin aile içindeki yeri yalnızca torunlara bakmak veya onlarla vakit geçirmek değildir. Sizler, aynı zamanda bir neslin terbiyesinde, aile bağlarının güçlenmesinde ve güzel ahlâkın gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir vazife sahibisiniz.

Kur’ân-ı kerîmde Allahü teâlâ anne babaya iyilik etmeyi emretmiş ve “Onlara öf bile deme, onları azarlama ve onlara güzel söz söyle” buyurmuştur. (İsrâ, 23) Anne babaya gösterilen bu hürmet, aile büyüklerine karşı genel bir saygı anlayışının da temelini oluşturur. Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) de büyüklere saygı göstermeyi, küçüklere merhamet etmeyi tavsiye etmiştir.

Sevgili dedeler ve nineler! Torunlarınızın sizi yalnızca yaşlı bir aile büyüğü olarak değil, sevgi, şefkat, tecrübe ve güven kaynağı olarak görmesini sağlayınız. Onları dinleyiniz, hâllerini sorunuz, başarılarını takdir ediniz. Birlikte sohbet ediniz, çocukluk ve gençlik hatıralarınızı anlatınız. Geçmişte yaşanan güzel olayları aktarırken aile büyüklerini hayırla yâd ediniz. Böylece çocuklar hem aile tarihini öğrenir hem de kendilerini büyük bir ailenin değerli bir parçası olarak hissederler.

Fakat sevgili büyüklerimiz, torun sevgisi bazen ölçüsüzlüğe de dönüşmemelidir. Çocukların her istediğini yapmak, anne ve babalarının koyduğu kuralları sürekli bozmak, onların yanında anne-babayı eleştirmek doğru değildir. Torunları sevmek başka, onları şımartmak başkadır. Anne ve babanın terbiyesine yardımcı olmak gerekir...

Ey dedeler ve nineler! Torunlarınıza en kıymetli mirasınız malınız ve mülkünüz değil, güzel ahlâkınız ve güzel nasihatlerinizdir. Onlara dürüstlüğü, emanete riayet etmeyi, büyüklere saygıyı, küçüklere merhameti, komşuluk hukukunu ve paylaşmayı yaşayarak öğretiniz. Çünkü çocuklar, uzun nasihatlerden ziyade gördükleri davranışları hafızalarına kaydederler.

Sizler aynı zamanda genç anne ve babalar için de birer rehbersiniz. Fakat rehberlik ederken kırıcı ve emredici olmak yerine anlayışlı ve yardımcı olunuz. “Bizim zamanımızda...” diyerek her meseleyi geçmişle kıyaslamak yerine, onların yaşadığı şartları anlamaya çalışınız...

Sevgili dedeler ve nineler! Sizlerin bir tebessümü, bir duası, bir güzel sözü torunlarınızın gönlünde yıllarca yaşayabilir. Onlara sarılın, hâllerini sorun, dualarınızda onları unutmayın. Onların da sizlere göstereceği sevgi ve hürmet, aile bağlarını daha da kuvvetlendirecektir.

Şunu asla unutmayalım: Dede ve ninelerin bulunduğu bir ev, geçmişin tecrübesiyle geleceğin ümidini aynı sofrada buluşturur. Büyükler sevgiyle korunur, küçükler şefkatle yetiştirilirse aile güçlü olur...

Ey dedeler ve nineler! Ailenizin çınarları olarak gölgenizi sevgiyle genişletiniz. Torunlarınıza güzel hatıralar, güzel ahlâk ve güzel dualar bırakınız. Çünkü sizin bugün verdiğiniz sevgi, yarın onların kalbinde 'vefa' olarak yeniden filizlenecektir.