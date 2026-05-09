Dünya uyurken, “Filistin’in yaraları”

İşgal altındaki Filistin toprakları konusunda BM Özel Raportörü olarak görev yapan İtalyan hukukçu Francesca P. Albanese’nin yayınladığı "Dünya Uyurken, Filistin'in Hikâyeleri” adlı kitabı bir “ağıt” niteliğinde.

Kitap, Ocak 2024'te Gazze'de, Filistin Kızılay’ına telefonla yardım çağrısında bulunduktan saatler sonra dört kuzeniyle birlikte bir arabanın arka koltuğunda büzülmüş hâlde öldürülen beş yaşındaki Hind Rajab’ın hikâyesi ile başlıyor.

Albanese, Atina’da düzenlenen kitap tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, Yunanistan’ın İsrail ile geliştirdiği güvenlik merkezli ittifakı Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı bir güvenlik sigortası olarak görmesinin yanlış olduğunu ifade ederek "İsrail sizi seçti, çünkü sizin korkularınızdan ve güvensizlik hissinden faydalanarak bölgesel hegemonyasını ilerletmek istiyor" dedi.

Albanese, son iki yıldır sesini sadece İsrail hükûmetini ve ordusunu değil, aynı zamanda onlara destek veren Batılı devletleri kınamak için de kullanıyor. Albanese, bu durumdan ciddi rahatsız olan Trump yönetimi tarafından "özel olarak belirlenmiş vatandaş" diye adlandırıldı. Bu terim genellikle teröristler, uyuşturucu kaçakçıları ve zaman zaman cani diktatörler için kullanılıyormuş.

Netanyahu'yu Hitler'le karşılaştıran bir gönderiye onaylayıcı yorumlar yaptığı için eleştirilen Albanese, maruz kaldığı ölüm tehditleri ve yaptırımlar karşısında "Hayatım bir hız trenine dönüştü. Banka kartı olmadan yaşayacağımı hiç hayal etmemiştim, ama yaşıyorum. Özgürlüğüm korkumdan daha güçlü. Savaşmayı bıraktığınız an yenilirsiniz…" diyor.

ABD himayesindeki güvenlik alanları giderek daralan İsrail’in yeni ortak arayışı umut verici değil. ABD'li Yahudi Profesör Norman Finkelstein’in deyimiyle İsrail; “Çıldırmış, Lübnan’ı tamamen yıkıyor. Bu durum akıl tutulması seviyesinde. Bunu yıllardır söylüyorum, artık genel kabul hâline geldi. İsrail akıl dışı bir devlet, akıl dışı bir toplum…”

Trump yönetiminin Albanese’ye saldırması, onu popüler bir kahraman olarak yüceltmekle kalmadı, Gazze'ye yönelik saldırılara karşı giderek kabaran öfke ete kemiğe büründü. Zohran Mamdani’nin New York Belediye Başkanlığını kazanmasına yol açtı. “Ara seçimleri kazanamazsak, Demokratlar beni görevden almak için bir neden bulacaklar…" diyen Trump endişe etmekte haklı(!)

İsrail, ABD-İran savaşının arkasına saklanarak Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden çoğunluğu kadın ve çocuk 72 bin 568 Filistinlinin üzerini örtemiyor. Geçmişte İsrail’i mağdur olarak gören kuşağın yerini, Gazze’deki görüntüler ve sosyal medya aracılığıyla değerlendiren yeni bir kuşak aldı.

Kamuoyu araştırmalarında ortaya çıkan sonuç: “Amerikalıların yaklaşık yüzde 60’ının İsrail’e olumsuz baktığı, 18-29 yaş arası gençlerin ise yaklaşık yüzde 75’inin Filistinlilere İsrail’den daha fazla sempati duyduğu…”

İsrail karşıtlığı Trump üzerinden görünür hâle geldi. ABD kamuoyu Trump'ın "yönetme kapasitesi" konusunda endişe etmekte haklı. İran'la anlaşmanın yakın olup olmadığı sorusuna, Trump’ın cevabı: "Bu her an olabilir, belki de olmaz, ama her an olabilir… Onların bu anlaşmayı benden daha çok istediğine inanıyorum…"

Şubat sonlarında düzenlenen bir ankete göre, Amerikalıların sadece yüzde 45'i Trump'ın zihinsel olarak sağlam ve zorluklarla başa çıkabilecek durumda olduğunu düşünüyormuş. Trump'ın eski danışmanlarından John Bolton'a göre mesele Trump'ın akıl sağlığı değil: “Dış dünyayı anlamıyor veya umursamıyor, çıkarına olan şeylere odaklanıyor.”

ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek bir mutabakata varılması İsrail için savaşın devamı ise giderek büyüyen bir muhalefet ile yüzleşecek Trump için felaket olacak…

