Emeklilikte askerlik borçlanmasıyla %25+ tasarruf fırsatı!

Emeklilik kadın-erkek herkesin en büyük hayali. Emeklilik planlamasında özellikle zamanlama her şeydir.

Pek çok okuyucumuz, kendi özelinde 2025 yılında emekli olmanın 2026 yılına göre daha avantajlı olduğunu fark etmiş durumda.

Eksik prim günlerinizi askerlik borçlanmasıyla doldurarak, emeklilik düşünüyorsanız yılbaşına varmadan bu işi bitirmenizi tavsiye ediyorum.

Zira takvimler 01 Ocak 2026 dediği anda büyük bir avantajı kaçırmış olursunuz.

Erkekler için bu strateji, sadece prim açığını kapatmakla kalmıyor; bazen “Emeklilikte Yaşa Takılanlar” gibi erken emeklilik de sağlıyor

Gelin bu fırsatı adım adım birlikte analiz edelim...

Borçlanma maliyetinin, müracaat anındaki cari asgari ücrete sıkı sıkıya bağlı olduğunu tekrar hatırlatalım.

Zira askerlik hizmet borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar, başvuru tarihindeki asgari ücrete göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın %32'si oranındadır.

Günlük alt tabanı: 866,85 TL x %32=277,39 TL

Günlük üst tabanı: 6.501,38 TL x %32=2.080,44 TL’dir.

Buna göre, 01/01/2025 ila 31/12/2025 dönemi için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında borçlanma sürelerinin borçlanılmasında borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt taban ve üst taban arasında kalmak kaydıyla istediğiniz rakam üzerinden borçlanabilirsiniz. Bu günlük 280 TL olabileceği gibi 300, 400, 700, 1200 TL de… olabilir.

EN AZ: 18 aylık askerlik süresinin tamamını en az olan alt sınırdan borçlanmanın maliyeti 540 X 277,39=149.790,6 TL olacaktır.

EN YÜKSEK: Tavandan yani en yüksekten borçlanmak isteyenler için ise 18 aylık askerlik maliyeti; 540 X 2.080,44=1.123.437,6 TL’dir.

18 aylık askerliğin tamamının bugün itibarıyla borçlanmak istendiğinde maliyetinin ne kadar olacağını bir örnekle hesaplayalım;

Bu maliyetlerin sabit olmadığının altını çizelim. Keza askerlik borçlanması cari asgari ücrete endekslendiğinden asgari ücret artışına bağlı olarak borçlanma maliyeti değişmektedir. Hâl böyle olunca yılbaşından önce SGK askerlik borçlanması yapanlar yılbaşından sonra asgari ücrette yapılan artış oranında daha ucuz maliyetle bu işi çözmektedir.

2026/Ocak ayı itibarıyla yukarıda yer verdiğimiz askerlik borçlanması maliyetinin en az %25 ila %30 arasında bir oranla artacağı kuvvetle muhtemel hâle gelmiştir. Dolayısıyla 31.12.2025 gününü geçirmeden askerlik borçlanmasını yapanlar bu yönden en az %25 oranında avantajlı olacaklardır.

Askerlik borçlanmasında tüm askerlik süresi kadar borçlanma yapmak zorunlu değil. Gereken süre kadar askerlik borçlanması yapılabilir.

Örneğin 24 ay askerlik yapan bir kişi bu sürenin sadece 15, 10, 8, 5 ya da 3 ayını ya da dilediği kadarını borçlanabilmektedir.

Askerlik yapmış olan tüm vatandaşlarımızın bu kanuni görevde geçirdiği sürelerini SGK’dan borçlanma imkânı bulunmaktadır.

Emeklilik başvurusundan önce olmak kaydıyla askerlik borçlanması, istenildiği zaman yapılabilmektedir… Ancak askerlik borçlanmasının, her zaman avantaj sağlamadığını belirtelim. Zira yapılan her askerlik borçlanması daha erken emeklilik anlamına gelmemektedir.

Askere gitmeden önce herhangi bir kurumdan (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) sigorta başlangıcı olanların yapacakları askerlik borçlanmasının emeklilik için gereken yaşı düşürmesi söz konusu değildir.

Bu durumda yapılacak askerlik borçlanması sadece prim gün sayısını artıracaktır. Kişi askerliğini sigorta başlangıcından önce yapmış ise sigorta yönünden işe girişi borçlandığı askerlik süresi kadar geriye çekmektedir.

Ancak geriye çekilen tarih 08 Eylül 1999 günü veya öncesine tekabül etmez ise EYT’den erken emeklilik söz konusu olmayacaktır.

Kişinin yeterli prim gün sayısı varsa ve askerlik borçlanması emeklilik yaşını düşürmüyorsa askerlik borçlanmasının emekliliğine pek faydası olmayacaktır.

Bu durumda asgari ücret üzerinden askerlik borçlanması yapanlar, emeklilik aylıklarının artması bir yana düşmesine bile neden olabilir. Ancak özellikle 2000 yılı öncesi döneme ait olmak üzere daha yüksek prime esas kazanç üzerinden yapılacak borçlanmalar bazı durumlarda aylığın yükselmesine sebep olabilmektedir.

Kâfi miktarda prim gününüz varsa ve yaş düşmüyorsa, minimum rakamlar üzerinden borçlanmak bazen ters tepebilir. Neden? Keza emekli maaşınızın hesabında ortalama kazanç majör faktördür. Düşük kazanç üzerinden borçlanma maaşı artırma yerine düşürebilir. Borçlanmanın mal edileceği yıllar da önemlidir. Bu hususları kendi özelinizde değerlendirmeniz de fayda var.

Son söz olarak “2025 yılında mı emekli olayım, yoksa 2026 yılında mı emekli olayım?” diye tereddüt ediyorsanız. Bu meseleyi ancak tüm SGK çalışmalarınızın analiz edilerek size özel çözüm bulmanız lazım. Yani herkese aynı şablon uymaz. Zira mevcut işinizdeki maaşınız ne kadar çalışmayı arzu ettiğiniz ve diğer birçok faktör etkili olmaktadır...