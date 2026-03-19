Saran pas geçti!

F.Bahçe yönetimi Sadettin Saran başkanlığında hem Karagümrük maçı sonrasında statta hem de ertesi gün kulüpte bir toplantı yaptı. Herkes merakla bu toplantının sonucunu bekliyordu. Ne mi çıktı, masal… Hem Tedesco hem de Devin Özek görevlerine devam ediyorlardı! Eh, o zaman Fenerbahçe takımının yenilgi alacağı maçları da çok fazla eleştirmek gerekmeyecek. Ama bu arada Karagümrük maçı sonrası futbolcuların sahayı terk edişleri, hadi onu da bırakın stattan kafileden ayrı biçimde yola çıkışları acaba dikkate alındı mı?

Tedesco şimdi mi kötü?

F.Bahçe’nin Karagümrük’e beklenmedik şekilde hem de 2-0’lık net yenilgisi bizim yorumcuları da yolundan çıkardı! Hangi kanala baksam, F.Bahçe’nin teknik direktörü Tedesco eleştiri yağmuruna tutulmuş. Olmaz öyle şey! Allah’a şükür, ismi daha anıldığında bu adamı eleştiren tek kişi bendim...

İşte basketbol maçı!

Anadolu Efes ile Beşiktaş’ın bizim ligdeki maçı beni ekrana yapıştırdı. Harika bir çekişme, teknik gösterisi var, savunmada-hücumda değişiklikler, çeşitlilikler var. Bir o öne geçiyor, bir öbürü yakalayıp öne geçiyor… Sonunda Anadolu Efes 89-80 kazandı. Ben iki takımı da kutluyor ve onlara teşekkür ediyorum.

Lider fırsatı kaçırmadı

Bizim ligin lideri Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin sürpriz şekilde Karagümrük maçını kaybedişinden sonra ağırladığı Başakşehir’e karşı hangi sonucu alacaktı acaba? Ama işte lider böyle oluyor! Sarı kırmızılılar bu fırsatı kaçırmadan 3-0’la averajını da geliştirerek koltuğunda kuruldu kaldı.

Tekke’den son tehdit!

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde yoldaki vitesini yükseltiyor. Ve en sonunda da Fenerbahçe ile puanını eşitledi. Arada sadece hem genel hem de ikili averaj var Tekke’nin aleyhine. Bakalım ligin sonuna kadar bu rekabette kim daha önde çıkacak?

UEFA’nın diline düştük

Avrupa Futbol Birliği yani UEFA, bizim Fenerbahçe’den hesap sormaya kalktı! Üç futbolcu ve teknik adamın sözleşmelerinde birtakım arızalar görmüşler. Bir araştırma soruşturma başlatmışlar. Bakalım bunun sonunda ne çıkacak çok merak ediyorum.

Zafer ve bayram kutlu olsun

Çanakkale Zaferimizin yıldönümünü dün kutladık. Şehitlerimizin ruhu şad olsun; kahramanlarımızın adı yâd olsun. Ramazan Bayramı’nın da herkese hayırlar getirmesini diliyorum.

