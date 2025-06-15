TFF’nin gizemli pro lisans kursu! 20 kişi alındı, iddialar havada uçuştu

Yine bir pro lisans kursu yine “torpil” iddiaları… Kimler kursa alındı, kriterler ne oldu? Kursla ilgili resmî sitede tek bir açıklama yok. Peki 1 milyon TL olan katılım ücretinden kimler muaf tutuldu…

Yine bir UEFA Pro Lisans kursu ve yine birçok skandal iddia…Başvuran 100’den fazla kişi, kursa alınan 20 kişi olunca hâliyle iddialar havada uçuşuyor…“Yine torpilliler alındı, bizim hakkımız yendi” diyen teknik adam sayısı bir hayli fazla.Bir teknik adam için UEFA Pro Lisans sahibi olmak en üst seviye. Hâliyle talep eden çok…Ama kafana göre takılamıyorsun, istediğin zaman kurs açamıyorsun. Bildiğim kadarıyla iki yılda bir yapılabiliyor.Ama suiistimal edildiği, torpilin sıkça rastlandığı bir yer hâline geldi pro lisans kursları.

Bugün katılanlara baktığınızda da bazıları için bunu söyleyebiliriz.Tabii bu konuda Türkiye Futbol Federasyonunun şeffaf olmayışı kafalardaki soru işaretlerini de artırıyor.Federasyonun kurs başvuru kayıt sistemini iki gün açık tutup kapattığı, kursu âdeta oldubittiye getirdiği iddiaları da gündeme geldi.

Peki kimler kursa alındı? Hiçbir bilgi yoktu federasyon resmî kaynaklarında.TFF Futbol Antrenör Eğitmeni Emre Aydemir, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşmasa kurstan da haberimiz olmayacaktı!Peki bir kurum, neden pro lisans kursu ile ilgili bir bilgi paylaşımı yapmaz? Bunun bir gerekçesi varsa söyleyin.Birkaç gündür bu konuda çok ihbar alıyorum. Kursa katılanların listesi ciddi tepki toplamış durumda. Çünkü uzun yıllardır bu belgeyi bekleyen ve hak eden kişilerin yerine, torpilli bazı isimlerin katıldığı iddia ediliyor.Mesela kaleci antrenörü Alper Boğuşlu… Mesela Fatih Tekke’nin yardımcısı Ali Nadir Başkan… Mesela Gökhan Gönül… Mesela Gökdeniz Karadeniz gibi bazı isimler konusunda “Neden onlar? Puanları tutuyor mu, yeterlilik var mı?” diye soruyorlar.

Mesela bize ulaşan bir bilgi de Fatih Tekke’nin yardımcısı olan Ali Nadir Başkan’ın Trabzonspor’da görev yapsa da Futbol Federasyonu çalışanı olduğu iddiası.Hatta bize gelen bilgi şu; kursa katılım için federasyon kişi başına 1 milyon TL para istiyor… Az para değil. Ama federasyon çalışanı olursanız, bu parayı ödemiyormuşsunuz. Para da ciddi bir para. Özellikle alt liglerde çalışanlar için.Rakam enteresan. Yanlış hatırlamıyorsam bundan 4-5 yıl önce kişi başı katılım ücreti 100 bin TL idi. Sonra 400 bin, oradan da 700 bine çıkmıştı. Bu sene 1 milyon TL olmuş.Belli ki federasyon, Mehmet Büyükekşi’nin bıraktığı deliği kapatmak için her yolu deniyor.Kursa başlangıç yapmak, pro lisanslı olmak için yeterli. Kurs 18 ayda tamamlanıyor ama başladığınızda pro lisanslı teknik direktör sayılıyorsunuz. Yani Arda Turan, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal gibi isimler artık birer pro lisanslı teknik adam.

Mesela bu kursla ilgili birilerinin de yaklaşımı “Pro lisans kursu değil Arda Turan kursu” oldu.Çünkü Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’te teknik adamlık yapabilmesi için mutlaka pro lisansa ihtiyacı var. Bizdeki gibi ‘Yanına al bir pro lisanslı antrenör, kullan’ yöntemi başka bir yerde yok. Yani bu, dünyada sadece bize has bir şey.Arda Hoca için mecburiydi ve kursa alınması iyi de oldu. Ancak, Süper Lig’de görev yapan ama pro lisansları olmadığı için yanlarında pro lisanslı antrenör bulunduran bazı teknik adamlarımız da -mesela Burak Yılmaz gibi- kursa alınınca ekibindeki diplomalı hocasıyla yollarını ayırmış…Bir süre önce Zoom toplantısıyla başlayan bu yılın ilk eğitimi perşembe günü tamamlandı. 9-12 Haziran tarihlerinde Riva’da eğitim alan teknik adamlar, eylül ayında ikinci ayak eğitim için bir araya gelecekler.Bir nevi kapalı kapılar ardında gerçekleşen bu yılın pro lisans kursu, kafamızda bazı soru işaretleri bırakmış durumda.Acaba iddia edildiği gibi bazı hak gaspları veya torpil olmuş mudur?Bu konuda bir bilgilendirme futbol kamuoyu için şarttır.