Türkiye’nin ortaya çıkardığı PFDK skandalında fatura kesildi! ...Ve gittiler

Başkan Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Taha Çalık ve raportör Serhat Çetin’in istifaları kabul edildi.

17 Haziran milat oldu

Tarihler 17 Haziran’ı gösterdiğinde Türk spor kamuoyunu altüst eden yılın haberini bu sütunlardan duyurmuştuk. PDFK üyelerinin, “Mourinho’ya fazla müsamaha gösteriliyor, seneye acısını çıkarırız”, “1905’i görünce bir anda ‘yapı’ya dönüşüyor insan ister istemez:)”, “Başkanım benim aracın kilometre sayacı 1905’e takıldı, ilerlemiyor:)” şeklindeki whatsapp yazışmaları Türkiye’yi dalgalandırmıştı.

Bazıları gidecek demiştik!..

Ertesi gün olan 18 Haziran tarihli nüshamızda da PFDK üyelerinin TFF yönetimine istifalarını verdiklerini Türkiye yine ilk bizden öğrenmiş ve önemli bir detayı daha dile getirmiştik: Başkan Hacıosmanoğlu’nun bazı üyelerin istifasını kabul etmeyeceği bilgisini vermiştik. Dün istifalar açıklandı ve yedi kişilik kuruldan üçünün istifası kabul edildi, dördü ise görevlerine devam ediyor.

Yeni başkan Pınarbaşı

Başkan Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Taha Çalık ve raportör Serhat Çetin’in istifaları kabul edildi. TFF yönetimi önceki gün yedek üyeliğe atadığı Başbuğ Pınarbaşı, Abdullah Adır ve Yusuf Ziya Taşkın’ı dün asil üyeliğe aldığını duyurdu. Daha önce Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) Başkanı olan Başbuğ Pınarbaşı PFDK’nın yeni başkanı oldu.

TÜRKİYE GÜNDEMİ BELİRLEDİ

Gazetemizin yazarı Tahir Kum’un 17 Haziran’da duyurduğu büyük PFDK skandalı Türk futbolunda bir milat oldu. Kurul üyelerinin istifalarını verdiğini de bir sonraki gün sütunlarımıza yansıtmıştık. Dün üç istifa kabul edildi. Türkiye bu skandalı ve gelişmelerini birçok başka örneklerde olduğu gibi yine ilk olarak Türkiye’den öğrendi...

GÖREVE BAŞLADILAR

TFF yönetiminin PFDK’ya atadığı yeni başkan ve iki üye, kurumun resmî sitesinden de duyuruldu. Görev değişikliği sonrası gözler, PFDK’nın önümüzdeki süreçte alacağı karar ve disiplin uygulamalarına çevrildi.