Devlet aklı ve hukuk vicdanı arasında: 10. Yargı Paketi üzerine...

Dün, Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Feti Yıldız ile gerçekleştirdiğim kapsamlı görüşmenin ardından, 10. Yargı Paketi’ne dair kayda değer değerlendirmeleri sizlerle paylaşmak istedim. Zira bu düzenlemeler, bir yargı reformundan daha fazlasını temsil ediyor; adaletin sadece kanunla değil, kavrayışla da inşa edilmesi gerektiğine işaret eden bir zihniyet değişiminin izlerini taşıyor.

Türkiye’de son yıllarda yargı reformu başlığı, sadece teknik mevzuat revizyonlarıyla değil, kamu vicdanını tatmin eden bir adalet arayışıyla şekilleniyor. 10. Yargı Paketi de bu çizgide,hâle getirmeyi amaçlıyor.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, bu paket birolmanın ötesinde, devletin adalet felsefesine yönelik yeni bir okuma öneriyor. Örneğin,Noter, devlet adına belgeyi onaylayan, vatandaşla devlet arasındaki güven sözleşmesini temsil eden bir aktördür. Dolayısıyla meslek ahlakının ihlali artık sadece meslek içi bir disiplin sorunu değil; devletin ciddiyetini zedeleyen bir kamu güvenliği problemidir. Bu nedenle getirilen yeni disiplin düzenlemeleri, kurumsal ahlakın yeniden tesisi anlamına geliyor.

ise daha net, daha kararlı bir çizgi gözlemleniyor. Özellikleatma gibi suçlara verilen cezaların artırılması; bir yönüyle suçla mücadelenin sertleşmesi olarak okunabilir. Ancak bu noktada daha derin bir ilkeye dikkat çekmek gerekiyor: Ceza hukuku sadece faille değil, mağdurla da ilgilenir. Cezanın miktarı, sadece suçun ağırlığını değil, toplumun adalete olan güvenini de temsil eder.

Bu bağlamda özellikleBurada söz konusu olan sadece bir ceza artışı değil; aynı zamandaiçin devletin sorumluluğunu açık biçimde üstlenmesidir.

Belki de en insani düzenlemelerden biri,Çocuk eğitimevlerinin birer kapatma kurumu değil, dönüşüm ve ıslah merkezleri hâline getirilmesi yönündeki anlayış, cezanınaynı zamandafonksiyonuna sahip olduğunu hatırlatıyor.Bu, modern ceza adalet sistemlerinin benimsediği en temel ilkelerden biridir ve Türkiye’nin de bu normatif düzleme yaklaştığını göstermektedir.

Burada ayrıca infaz hukukuna dair önemli bir hatırlatma yapmak gerekir:Aynı zamanda hükümlülerin yeniden suç işlemesinin engellenmesi, topluma kazandırılmalarının teşvik edilmesi ve kanunlara duyarlı hâle gelmelerinin sağlanması da infaz hukukunun vazgeçilmez hedefleri arasında yer alır. Bu,işlevini ön plana çıkarır.

Pakette yer alan bir diğer önemli reform,Artık dava açma şartları, kamu idaresinin takdirine bırakılmaksızın, başvuru tarihine göre objektif esaslara bağlanmaktadır. Bu daUnutulmamalıdır ki,İdari yargıda güvenin tesisi, vatandaşın devlete karşı hak arama yollarını sağlamlaştırarak,pekiştirir.

Ayrıca tutuklama kurumunun işleyişinde de önemli standartlar getirilmektedir. Tutuklama, delillerin korunması, yargılama sürecinin sıhhati ve maddi gerçeğin her türlü şüpheden uzak şekilde ortaya çıkarılması için şüpheli veya sanığın hürriyetinin tedbir olarak kısıtlanmasıdır. Ancak tutuklamanın ilk şartı, şüpheli veya sanık hakkında “kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin” bulunması ve bu tedbirin orantılı olmasıdır.

Son olarak,kamu düzeninin sağlanmasına yönelik caydırıcı bir iradeyi temsil ediyor.Kamu düzenine kasteden eylemlerin cezai müeyyideye tabi tutulması, devletin pasif bir gözlemci değil, aktif bir düzenleyici olduğunu ortaya koymaktadır.

Sonuç olarakhemMilliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli liderliğinde; Sayın Feti Yıldız’ın bu reformlardaki katkısı, yalnızca

Kanun teklifi ilk hâliyle yürütme ve yürürlük maddesi dâhil 30 maddeden oluşmaktadır. Son anda teklif metninden sekiz madde (12, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25) çıkarılmıştır. Çıkarılan maddeler önümüzdeki yasama yılında kanunlaştırılacaktır.